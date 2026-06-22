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Galatasaray'dan resmi ayrılık açıklaması: Bir dönem sona erdi

Galatasaray'dan resmi ayrılık açıklaması: Bir dönem sona erdi

14:5222/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
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Galatasaray
Galatasaray

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, sportif direktör Vladimir Micov ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nda sportif direktör Vladimir Micov ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray formasını taşıdığı dönemde sahadaki karakteriyle taraftarlarımızın gönlünde özel bir yer edinen eski oyuncumuz Vladimir Micov ile sportif direktörlük görevindeki birlikteliğimiz sona ermiştir. Geçtiğimiz aralık ayında üstlendiği Galatasaray MCT Technic Sportif Direktörlüğü görevi süresince vermiş olduğu emekler için Vladimir Micov'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde ve yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz."


#Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı
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