Galatasaray'da imza an meselesi! Temmuz sonuna kadar bu iş bitiyor

Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray, dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar gündemine aldığı milli yıldızı temmuz sonuna kadar bitirmenin peşinde.
Yeni sezon ve Avrupa macerası için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da Can Uzun ismi listenin ilk sırasına alındı. Teknik direktör Okan Buruk'un takımda görmeyi çok istediği ve yönetimden transferi için ısrarcı olduğu Can Uzun için Dünya Kupası'nın ardından gaza basılacak.
Grubundaki ilk iki maçından sonra turnuvaya veda eden milliler, 26 Haziran'da oynanacak olan ABD maçının ardından buradan ayrılacak. Ardından futbolcular izne çıkacaklar ve tatile gidecekler. Sarı-kırmızılılar da tam burada devreye girmeye hazırlanıyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Galatasaray yönetimi önemli bir bütçe ayırmaya hazırlandığı Can ile görüşecek. Fanatik Galatasaraylı olan babası ve ailesi ile birlikte Can ile görüşüp Türkiye'ye getirmek için görüşecek olan sarı kırmızılılar, kulübü Frankfurt ile de temaslara başlayacak.
Alman ekibi, yetenekli milli yıldız için yüksek bir bedel talep ediyor. A Milli Takım'ın maçlarını tamamlamasının ardından görüşmelere başlayacak olan sarı kırmızılılar, Can Uzun'u temmuz sonu olmadan takıma dahil etmeye çalışacak.
Yönetimin çok aceleci davranmamasının ise iki sebebi var. Hem Dünya Kupası'nın devam etmesi hem de Can'ın tatile çıkacak olması nedeniyle yönetim acele etmiyor. Daha önce çok istediği transferler ile görüntülü olarak yaptığı görüşmelerle bilinen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Can Uzun'da da aynısını yapacak.
A Milli Takım'ın ABD'den ayrılmasının ardından milli futbolcu ile görüntülü olarak temas kuracak olan teknik direktör Okan Buruk, onu takımda ne kadar çok istediğini hissettirecek. Daha önce Osimhen, Singo ve Uğurcan için gereken yüksek bonservis bedellerine çıkan sarı-kırmızılılar, Can Uzun'da da gözünü karartacak.
Frankfurt'un 60 milyon euro'dan kapıyı açtığı milli oyuncu için 40 milyon euro bütçe belirleyen yönetim, pazarlıklara başlayacak.