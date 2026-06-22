Galatasaray'da imza an meselesi! Temmuz sonuna kadar bu iş bitiyor

Yönetimin çok aceleci davranmamasının ise iki sebebi var. Hem Dünya Kupası'nın devam etmesi hem de Can'ın tatile çıkacak olması nedeniyle yönetim acele etmiyor. Daha önce çok istediği transferler ile görüntülü olarak yaptığı görüşmelerle bilinen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Can Uzun'da da aynısını yapacak.