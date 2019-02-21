Galatasaraylı taraftara Lizbon'da gözaltı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda bu akşam oynanacak Benfica-Galatasaray rövanş maçı öncesinde Portekiz’in başkenti Lizbon’a giden Türk taraftarlar dün akşam saatlerinde istenmeyen olaylara karıştı.

Adı açıklanmayan bir taraftarın, polis memur ile yaşadığı sorundan dolayı gözaltına alındığı bildirildi.

Polis kaynağına göre Galatasaray taraftarlarının verdiği rahatsızlık nedeniyle Lizbon'da Kamu Güvenliği Polisi müdahaleye gerek duydu. Taraftarlardan bir kişinin, polisle yaşadığı sorun nedeniyle gözaltına alındığı ifade edildi.

Avrupa'da çifte zafer olsun UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında bugün Fenerbahçe ve Galatasaray, tur peşinde.Sarı-lacivertliler, ilk maçta 1-0 yendiği Rus ekip Zenit karşısında, deplasmanda tur arayacak. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor. Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda gol bulması durumunda tek farklı yenilgilerde bile turu geçecek. Maçta normal süre Zenit’in 1-0 üstünlüğüyle sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek.Son 32 turunun ilk ayağında Benfica’yı İstanbul’da ağırlayan sarı-kırmızılı takım, müsabakayı 2-1 kaybederek turu zora soktu. Galatasaray, son 16 turuna yükselmek için 1-0 ve 2-1’lık skorlar hariç galip gelmek zorunda. Galatasaray, mücadeleyi kaybetmesi, berabere kalması veya 1-0 kazanması durumunda UEFA Avrupa Ligi’ne veda edecek. Maç, 2-1 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle tamamlanması halinde ise uzatmalara gidecek.Zenit Fenerbahçe maçı saat 20.55'te, Benfica-Galatasaray karşılaşması ise saat 23.00'de başlayacak. İki mücadelede beIN SPORTS'TAN yayınlanacak.F.BAHÇE’DE 1, G.SARAY’DA 5 EKSİKFenerbahçe’de UEFA listesinde bulunan isimler arasında tek eksik futbolcu var. Sarı-lacivertlilerde, ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Isla, forma giyemeyecek. Soldado, Mehmet Ekici ve Dirar’ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc UEFA listesinde bulunmuyor. Ayrıca TFF listesinde de yer almayan Carlos Kameni ile sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Tolga Ciğerci de UEFA listesine alınmadı. Genç futbolcular Berke ile Ferdi de UEFA listesinde yer almıyor.Galatasaray ise Benfica müsabakasında 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-kırmızılı takımda, ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Fernando ile sakatlığı bulunan Linnes, Benfica’ya karşı forma giyemeyecek. Ayrıca UEFA’ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir de görev alamayacak.Gözler Diagne’deDevre arasında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray’a transfer olan başarılı santrfor Mbaye Diagne sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk üç maçında sadece bir gol bulabildi. Lizbon yolculuğu öncesinde sosyal medya adresinden “Savaşa gidiyoruz” paylaşımı yapan Senegalli futbolcu, “Benfica’yı bana bırakın” diyerek takım arkadaşlarını ve camiayı umutlandırdı. Kasımpaşa’dan büyük umutlarla transfer edilen 27 yaşındaki futbolcuyla teknik heyet özel olarak görüşürken, tüm gözlerin bu önemli maçta Diagne’de olması bekleniyor.Cimbom dalya peşindeAvrupa kupalarında 279. maçına çıkacak olan G.Saray, Benfica ile oynayacağı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa’daki 100. galibiyetini alacak. Bu maçların 107’sini kaybeden sarı-kırmızılılar, 72 maçta ise beraberlik elde etti. Rakip filelere 376 gol atan G.Saray, kalesinde ise 414 gol gördü.Fenerbahçe 230. maçındaUEFA Avrupa Ligi son 32 turunun rövanşında bugün Rusya’da Zenit’le karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası alanda 230. müsabakasına çıkacak. Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, daha önce oynadığı 229 karşılaşmada 84 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 97 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 283 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 335 gol gördü.Valbuena şokuFenerbahçe’nin Fransız yıldız Valbuena’nın önceki gün yapılan taktik antrenmanda arka adalesinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan kontrollerde arka adalesinde kanama tespit edildiği belirtildi. Tecrübeli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin bugün Zenit ile oynayacağı maçta oynamak istediğini teknik heyete iletti ancak sakatlığının daha da ilerleyerek yırtığa dönüşmesinden korkulduğu için Süper Lig’deki Beşiktaş derbisi düşünülerek riske edilmedi. İstanbul’da bırakılan Valbuena’ya, Beşiktaş derbisine yetişmesi için yoğun tedavi uygulanıyor.