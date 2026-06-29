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Kayserispor’da Kayra Cihan ile 3 yıllık imza

Kayserispor’da Kayra Cihan ile 3 yıllık imza

15:2229/06/2026, Pazartesi
DHA
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Kayra Cihan için imza töreni düzenlendi.
Kayra Cihan için imza töreni düzenlendi.

Kayserispor, genç oyuncusu Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşerek 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor'da iç transferde hareketlilik sürüyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takım, genç oyuncusu Kayra Cihan ile 3 yıllık sözleşme uzattı. 18 yaşındaki oyuncu ile yapılan yeni sözleşme, kulübün sosyal medya hesabından duyuruldu.


İç Anadolu ekibinin açıklamasında, "Kulübümüzün altyapısından yetişen ve geleceğimizin önemli parçası olacağına inandığımız futbolcumuz Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.





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