Kayserispor’da Kayra Cihan ile 3 yıllık imza

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşerek 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor'da iç transferde hareketlilik sürüyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takım, genç oyuncusu Kayra Cihan ile 3 yıllık sözleşme uzattı. 18 yaşındaki oyuncu ile yapılan yeni sözleşme, kulübün sosyal medya hesabından duyuruldu.