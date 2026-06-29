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Kocaelispor'da Mesut Can Tunalı'nın sözleşmesi feshedildi

Kocaelispor'da Mesut Can Tunalı'nın sözleşmesi feshedildi

13:2329/06/2026, Pazartesi
AA
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Mesut Can, Kocaelispor formasıyla 53 maça çıktı ve 1 gol 2 asist kaydetti.
Mesut Can, Kocaelispor formasıyla 53 maça çıktı ve 1 gol 2 asist kaydetti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı ile yollarını ayırdı.

Kocaelispor, Mesut Can Tunalı ile yollarını ayırdı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mesut Can Tunalı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Formamız altında 2 şampiyonluk yaşayan futbolcumuz Mesut Can Tunalı'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun Mesut" ifadelerine yer verildi.


Tunalı, 2025-2026 sezonunu Serikspor'da kiralık olarak geçirmişti.





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