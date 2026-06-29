Kocaelispor'da Mesut Can Tunalı'nın sözleşmesi feshedildi

Kocaelispor, Mesut Can Tunalı ile yollarını ayırdı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mesut Can Tunalı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Formamız altında 2 şampiyonluk yaşayan futbolcumuz Mesut Can Tunalı'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun Mesut" ifadelerine yer verildi.