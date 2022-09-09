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Vincenzo Montella: "Bizim için her maç test"

Süper Lig’in 6. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, bu maçın hazırlıklarına devam ederken, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu

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Haber Merkezi İHA
Montella ne dedi?
Vincenzo Montella, Adana Demirspor ile Süper Lig'in ilk 5 haftasında 10 puan topladı

Adana Demirspor'da Vincenzo Montella hafta sonu oynayacakları Trabzonspor maçı ile ilgili konuştu.

"Kendi futbolumuzu oynayacağız"

Süper Lig'deki hedeflerine adım adım ilerlediklerini belirten Montella, “Zor bir maç olabilir. Ama motive eden bir maç. En doğru şekilde hazırlanmayı hedefliyoruz. Her maç gibi bir test bizim için, öyle bir kırılma anı yaşanacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi biz adım adım ilerleyen bir takımız. Hedeflerimize öyle ilerliyoruz. O yüzden her maçın ayrı bir test olduğunu biliyoruz. Geçen sene hak ederek aldıkları bir şampiyonluk var. Evet kadrolarını da şampiyonlar ligine göre kurdular ama sonra Avrupa ligine devam ettiler. Dediğim gibi bu bizim için kırılma anı yaşatmayacaktır. Biz kendimizi her zaman önde tutarak kendi futbolumuzu oynayacağız” diye konuştu.

"Muslera seneler boyunca İtalya'da oynadı"

  • Fernando Muslera’nın kendisiyle fotoğraf çektirmesine de değinen Montella, ”Böyle anlar zevk veriyor. Muslera seneler boyunca İtalya’da oynadı Lazio’da. Belki tarihimi biraz fazla bildiği için böyle bir yaklaşım gösterdi. Çok mutluyum” dedi.

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