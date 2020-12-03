Neymar birlikte forma giymek istediği futbolcuyu açıkladı: Onunla aynı takımda olmalıyız

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin deplasmanda Manchester United'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada iki gole imza atarak galibiyette başrolü oynayan Brezilyalı oyuncu Neymar, mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Messi ile yeniden oynamak istiyorum"
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin gelecek sezon PSG'de forma giymesini isteyip istemediğine ilişkin soruya Neymar, "En çok istediğim şey, Messi ile yeniden oynayarak sahada futboldan zevk almak. Benim oynadığım mevkiyi de alabilir, bu konuda hiç problemim olmaz. Ama gelecek yıl, onunla kesinlikle aynı takımda olmak istiyorum. Bunu gerçekleştirmeliyiz" cevabını verdi.
Barcelona formasıyla 743 karşılaşmada 641 gole imza atarak kulübün efsane oyuncuları arasına giren 33 yaşındaki Messi'nin, sezon sonunda İspanyol kulübüyle sözleşmesi sona eriyor.
Messi'ye 250 milyon euroluk teklif
Laporta, Barcelona kulüp başkanlığı adaylığını düzenlediği basın toplantısında resmen duyurdu."Messi hep böyle teklifler aldı"Normal şartlarda sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek Arjantinli futbolcu Messi'nin takımda kalması için "halen zaman olduğunu" söyleyen Laporta, "Hayatta her şey olur. Diğer kulüplerden teklif alacağı kesin ama hep böyle teklifler aldı. 2006'da Moratti (Inter başkanı) 250 milyon euro önerdi ama 'hayır' dedi. O zaman Messi ve ailesinin Barça'ya olan hayranlığını gördüm. 2006'da Messi'nin babası bana, bir baba olarak bu durumda ne yapacağını sordu. Bende kalmasının en iyisi olacağını söyledim" şeklinde konuştu."Barça'ya bir fırsat daha vereceğinden eminim"Messi'nin "son dönemlerde kulüp yönetiminden gördüğü muameleden büyük hayal kırıklığına uğradığını" öne süren Laporta, "Israr ediyorum, Messi Barça'yı seviyor ve Barça'ya bir fırsat daha vereceğinden eminim. Birbirimize duyduğumuz saygı ve sevgiden, Barça ve kendisi için karar vermesine ve en iyisini yapmasına yardımcı olmak için uygun olduğunda onunla konuşma yeteneğimi kendimde görüyorum" dedi."Xavi'nin futbol bilgisi çok fazla"Diğer yandan başkan olması halinde eski futbolcu Xavi Hernandez'i teknik direktör olarak getireceği iddialarına da cevap veren Laporta, "Xavi ile iyi ilişkim var ama onunla sportif projeler hakkında konuşmadım. Geleceğin neler getireceğini göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.Barcelona'da başkanlık yaptığı dönemde futbolcu olarak Xavi ile yakın ilişkisi olduğunu kaydeden Laporta, "Barcelona'da referans olan bir futbolcu. Bana çok saygı duyan biri. Xavi'nin futbol bilgisi çok fazla. Hayatını futbola adadı, bundan sonrası da öyle olacak. Barcelona'daki dilekleri eminim gerçekleşecektir" açıklamasında bulundu."Ronald, Barça'nın büyük isimlerinden biri"Laporta, Barcelona'da bu sezon başında göreve getirilen teknik direktör Ronald Koeman'ın "projelerini gerçekleştirmek için kendisine zaman verilmesi gerektiğini" vurgulayarak, "Ronald, Barça'nın büyük isimlerinden biri. Kulübü seviyor ve kendini göstermesi için gerekli zamana sahip olacaktır" ifadesini kullandı.Barcelona'da muhalif kulüp üyelerinin topladığı imzalar sonrasında ekim ayında başkan Josep Maria Bartomeu ve yönetim kurulu istifa etmiş, Carles Tusquets de geçici olarak kulüp başkanlığına getirilmişti.Kovid-19 salgınının etkisiyle gelirlerinde büyük düşüş olan ve ekonomik sorunlar yaşayan Barcelona'da 24 Ocak'ta gerçekleşecek kulüp başkanlığı seçimi öncesinde 9 aday isim arasından Laporta ve Victor Font favori olarak gösteriliyor.Laporta kimdir?Avukat olan 58 yaşındaki Laporta, 2003-2010 arasında Barcelona'da kulüp başkanlığı yaptıktan sonra siyasete atılmış ilk Katalonya yerel parlamentosunda milletvekilliği (2010-2012)ardından Barcelona belediyesinde meclis üyeliği (2011-2015) görevlerinde bulunmuştu.Seçim vaadi Haaland oldu
Şampiyonlar Ligi'nde Giroud fırtınası: Attığı gollerle tarihe geçti
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.PSG deplasmanda ManU'yu devirdiH Grubu'nda gecenin öne çıkan maçında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımını 6 ve 90+1. dakikalarda Neymar ile 69. dakikada Marcos Aoas Correa'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. Manchester ekibinin tek golünü 32. dakikada Marcus Rashford kaydederken, 70. dakikada kırmızı kart gören Fred takımını 10 kişi bıraktı.Manchester United-PSG maç özetini izlemek için tıklayınBaşakşehir Avrupa'ya veda ettiAynı grupta oynanan diğer mücadelede ise Medipol Başakşehir, sahasında Leipzig'e 4-3 mağlup oldu. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Yussuf Poulsen, 43. dakikada Nordi Mukiele, 66. dakikada Dani Olmo ve 90+2. dakikada Alexander Sörloth attı. Medipol Başakşehir'in gollerini 45 2, 72 ve 85. dakikalarda İrfan Can Kahveci kaydetti.Gruptan çıkma şansını bu mağlubiyetle yitiren Medipol Başakşehir, PSG'nin Manchester United'dan puan almasıyla Avrupa kupalarına veda etti.H Grubu'nda 9'ar puanlı Manchester United, PSG ve Leipzig son hafta tur atlama mücadelesi verecek.Başakşehir-Leipzig maç özetini izlemek için tıklayınŞampiyonlar Ligi'nde gecenin adamı İrfan Can Kahveci4 gol atan Giroud geceye damga vurduE Grubu'nda son 16'ya yükselmeyi garantileyen iki takımın karşılaşmasında Chelsea, Olivier Giroud'nun golleriyle Sevilla'yı 4-0 mağlup etti. Fransız forvet Giroud, Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 4 gol atan ilk isim oldu.Sevilla-Chelsea maç özetini izlemek için tıklayınBarça zorlanmadıG Grubu'nda geçen hafta turu garantileyen ekiplerden Barcelona, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite ve Ousmane Dembele'nin golleriyle Ferencvaros'u 3-0 yendi.Ferencvaros-Barcelona maç özetini izlemek için tıklayınRonaldo 750. golünü attıTur atlayan diğer takım Juventus da Dinamo Kiev'i 3-0'la geçti. İtalyan ekibine 3 puanı Federico Chiesa, Alvaro Morata ve kariyerinin 750. golünü atan Cristiano Ronaldo getirdi.Juventus-Dinamo Kiev maçının özetini izlemek için tıklayınDortmund tur atladıF Grubu'nda ise Lazio ile 1-1 berabere kalan Borussia Dortmund, gruptan çıkmayı garantiledi.Borussia Dortmund-Lazio maç özetini izlemek için tıklayınGruplarda alınan sonuçlar şöyle;E GrubuSevilla (İspanya) - Chelsea (İngiltere): 0-4Krasnodar (Rusya) - Rennes (Fransa): 1-0F GrubuBorussia Dortmund (Almanya) - Lazio (İtalya): 1-1Club Brugge (Belçika) - Zenit (Rusya): 3-0G GrubuJuventus (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0Ferencvaros (Macaristan) - Barcelona (İspanya): 0-3H GrubuManchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-3Medipol Başakşehir - Leipzig (Almanya): 3-4⏰ RESULTS ⏰😮 Paris win in Manchester as Group H goes to final day😎 Giroud scores FOUR in Seville as Chelsea win group👏 Group F leaders Dortmund book place in last 16 🤔 Best performance? #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 2, 2020
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