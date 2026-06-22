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Onurcan Piri Kayserispor'dan ayrıldı

Onurcan Piri Kayserispor'dan ayrıldı

17:3722/06/2026, Pazartesi
AA
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Onurcan Piri, Kayserispor formasıyla 23 maça çıktı.
Onurcan Piri, Kayserispor formasıyla 23 maça çıktı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un 31 yaşındaki file bekçisi Onurcan Piri, yayımladığı mesajla sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

Onurcan Piri, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu 3 yıllık süreçte yalnızca güzel anılar değil, ömür boyu kıymetini bileceğim dostluklar da biriktirdim. Bu yolculukta birlikte çalışma fırsatı bulduğum tüm kulüp başkanlarıma, hocalarıma, takım arkadaşlarıma, Kapalıkale'ye ve her koşulda desteğini hissettiren tüm Kayserispor taraftarlarına yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Birlikte yaşanılan her sevinçte, zorlukta ve mücadelede bu ailenin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyduğunu belirten Onurcan Piri, şunları kaydetti:


"Teşekkürlerimin en özeli ise kulübümüzün tüm emekçi personeline. Onlar, çoğu zaman görünmeyen ama bu büyük camianın ayakta kalmasında en büyük pay sahiplerinden olan gizli kahramanlar. Birlikte çalışma fırsatı bulduğum her birine ayrıca minnettarım. Bulunduğum her kulüpte aidiyet duygusuyla hareket etmeye, taşıdığım formaya layık bir sporcu olmaya gayret ettim. İşimizin bir parçası da ayrılıklar. Bugün ayrılıyor olsam da Kayserispor'un ve burada tanıdığım güzel insanların yeri bende her zaman ayrı olacak. Hepinizi çok seviyorum. Kayserispor'a bundan sonraki yolculuğunda yürekten başarılar diliyorum. Umarım bu büyük camia, hak ettiği güzel günlere ve başarılara en kısa zamanda ulaşır. Hakkınızı helal edin. Benim de sizlere hakkım helal olsun. Hoşça kalın."





#Kayserispor
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