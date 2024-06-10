Polonya ile oynayacağı özel maç için dün Varşova'ya giden A Milli Takımı, Opalenica kasabasındaki son antrenmanını yaptı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda Zeki Çelik sakatlığı, Yusuf Yazıcı ise üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle yer almadı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella bugünkü maç öncesi düzenlenen basın toplantısında "Bazı oyuncuların dinlenmesi gerekiyor. Maçta kadroda bazı karışımlar olacak. Bazıları memnun olmayacak ama başka seçeneğimiz yok" dedi. EURO2024'e 'full' konsantrasyonla hazırlandıklarını belirten İtalyan çalıştırıcı, ayrılan oyuncuları seçerken çok zorlandığını da söyleyerek, "Sadece istatistiklere bakmıyoruz. Doğru özelliklerin bir karışımını yapmak zorundayız. Genç oyuncuları kadroya kattığımızda denge bozuluyor mu, bu önemli" ifadelerini kullandı.