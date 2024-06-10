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Spor

Milliler son provada: Rakip Polonya

EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız, şampiyona öncesi son hazırlık maçında bugün Polonya ile deplasmanda karşılaşacak. Şampiyonada F Grubu'nda mücadele edecek ay-yıldızlılar, bugünkü maçın ardından 18 Haziran'da Gürcistan ile yapacağı karşılaşmayı bekleyecek.

09:26 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:30 - 10/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
A Milli Takımımızın İtalya maçındaki 11'i
A Milli Takımımızın İtalya maçındaki 11'i

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takımımız, özel maçta bugün Polonya ile deplasmanda karşılaşacak. Başkent Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda yapılacak hazırlık mücadelesi, TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak. Maçı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Balazs Berke yönetecek.


Polonya ile oynayacağı özel maç için dün Varşova'ya giden A Milli Takımı, Opalenica kasabasındaki son antrenmanını yaptı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda Zeki Çelik sakatlığı, Yusuf Yazıcı ise üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle yer almadı.




Kadroyu seçerken zorlandım

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella bugünkü maç öncesi düzenlenen basın toplantısında "Bazı oyuncuların dinlenmesi gerekiyor. Maçta kadroda bazı karışımlar olacak. Bazıları memnun olmayacak ama başka seçeneğimiz yok" dedi. EURO2024'e 'full' konsantrasyonla hazırlandıklarını belirten İtalyan çalıştırıcı, ayrılan oyuncuları seçerken çok zorlandığını da söyleyerek, "Sadece istatistiklere bakmıyoruz. Doğru özelliklerin bir karışımını yapmak zorundayız. Genç oyuncuları kadroya kattığımızda denge bozuluyor mu, bu önemli" ifadelerini kullandı.


Muhtemel 11'ler

Polonya:
Szczesny, Walukiewicz, Salamon, Kiwior, Skoras, Romanchuk, Zielinski, Puchacz, Szymanski, Buksa, Lewandowski.
Türkiye:
Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun.



#A Milli Takım
#Polonya
#Vincenzo Montella
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