Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa çıktı

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa sunuldu. Final güreşlerinin gerçekleştirileceği gün için birinci kademe biletler 1500, ikinci kademe biletler de 1000 liradan satışa çıkartıldı.
664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa sunuldu.
Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, güreşlerde elemelerin yapılacağı 5 Temmuz Cumartesi günü için birinci kademe bilet fiyatları 1000, ikinci kademe bilet fiyatları ise 800 lira olarak belirlendi.
Final güreşlerinin gerçekleştirileceği 6 Temmuz Pazar günü için ise birinci kademe biletler 1500, ikinci kademe biletler de 1000 liradan satışa çıkartıldı.