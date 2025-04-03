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Trabzonspor U19 Takımı'ndan Sümer ve Özyazıcı'nın kabirlerine ziyaret

Trabzonspor U19 Takımı'ndan Sümer ve Özyazıcı'nın kabirlerine ziyaret

17:043/04/2025, Perşembe
AA
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Trabzonspor U19 takımı
Trabzonspor U19 takımı

Trabzonspor'un 19 yaş altı takımı, bordo-mavili kulübün efsane isimleri Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı'nın kabirlerine ziyarette bulundu.

UEFA Gençlik Ligi'nde İtalya temsilcisi Inter'i eleyerek adını yarı finale yazdırma başarısı gösteren Trabzonspor'un 19 yaş altı takımı, kulübün efsane isimleri Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı'nın kabirlerine ziyarette bulundu.


Bordo-mavili futbolcular ve teknik heyet, Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı'nın kabirleri başında dualar ederek çiçek bıraktı.


Teknik direktör Eyüp Saka, kulübün iki efsane isminin mirasını yaşatmak için var güçleriyle çalışacaklarını belirterek, "Özkan Sümer, kulübümüzün akademisinin temellerini atan ve Türk futbolunun altyapısının gelişiminde önemli rol oynayan bir isimdir. Akademiye ve kulüpçülüğe verdiği önem, onun ne kadar büyük bir vizyoner olduğunu gösteriyor. Bugün kazandığımız önemli galibiyetler, onun açtığı yolda ilerlediğimizin bir kanıtıdır. Mücadelemizi, onun felsefesi doğrultusunda konumlandırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


Ahmet Suat Özyazıcı'nın da kulübün yetiştirdiği en önemli değerlerden birisi olduğunu dile getiren Saka, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'un dört şampiyonluğunun mimarı olarak, kulüp kültürümüzün ve felsefemizin oluşmasında büyük katkılar sağlamıştır. Bugün geldiğimiz noktada, onun inşa ettiği kulüp kültürü hala bize yol göstermektedir. Bu kültürü yaşatmaya devam ediyoruz. Sizler de gelecekte önemli başarılar elde ederek bu değerleri ve bu kültürü yaşatmak için var gücünüzle çalışacaksınız. Kendilerini rahmetle anıyorum, mekanları cennet olsun."





#Trabzonspor U19
#Özkan Sümer
#Ahmet Suat Özyazıcı

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