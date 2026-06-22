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Türkiye - ABD maçının hakemi açıklandı

Türkiye - ABD maçının hakemi açıklandı

15:5122/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
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FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında ​​Haiti ve İskoçya milli takımları, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Foxborough şehrinde bulunan Boston Stadyumu’nda (Gillette Stadyumu) ​​karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı hakem Mustapha Ghorbal yönetti.
FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında ​​Haiti ve İskoçya milli takımları, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Foxborough şehrinde bulunan Boston Stadyumu’nda (Gillette Stadyumu) ​​karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı hakem Mustapha Ghorbal yönetti.

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımımızın gruptaki ABD müsabakasını yönetecek hakem belli oldu. FIFA, bu karşılaşmada Cezayir Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal'ı görevlendirdi.

2026 Dünya Kupası grup aşamasında son maç olan Türkiye - ABD mücadelesinin hakem triosu resmiyet kazandı. Turnuva organizasyon komitesinden yapılan duyuruya göre, iki ülkenin kozlarını paylaşacağı bu maçta Cezayirli tecrübeli hakem Mustapha Ghorbal düdük çalacak.

Mücadele 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te başlayacak.

A Milli Futbol Takımımız, gruptaki ilk iki maçında aldığı yenilginin ardından turnuvaya veda etmeyi garantilemişti.



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