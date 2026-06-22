Türkiye - ABD maçının hakemi açıklandı

2026 Dünya Kupası grup aşamasında son maç olan Türkiye - ABD mücadelesinin hakem triosu resmiyet kazandı. Turnuva organizasyon komitesinden yapılan duyuruya göre, iki ülkenin kozlarını paylaşacağı bu maçta Cezayirli tecrübeli hakem Mustapha Ghorbal düdük çalacak.