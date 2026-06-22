Türkiye - ABD maçının hakemi açıklandı

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımımızın gruptaki ABD müsabakasını yönetecek hakem belli oldu. FIFA, bu karşılaşmada Cezayir Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal'ı görevlendirdi.
2026 Dünya Kupası grup aşamasında son maç olan Türkiye - ABD mücadelesinin hakem triosu resmiyet kazandı. Turnuva organizasyon komitesinden yapılan duyuruya göre, iki ülkenin kozlarını paylaşacağı bu maçta Cezayirli tecrübeli hakem Mustapha Ghorbal düdük çalacak.
Mücadele 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te başlayacak.
A Milli Futbol Takımımız, gruptaki ilk iki maçında aldığı yenilginin ardından turnuvaya veda etmeyi garantilemişti.