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Yiğidolar Rizespor'a hazırlanıyor

Yiğidolar Rizespor'a hazırlanıyor

14:411/04/2025, Salı
DHA
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Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj da çalışmalarda yer aldı.
Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj da çalışmalarda yer aldı.

Haftaya Adana Demirspor galibiyeti ile moralli başlayan Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam ediyor. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık koşusuyla devam eden idmanda 5'e 2 pas çalışması ve bire bir savunma-hücum çalışmasına yer verildi. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.


Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Emrah Başsan ise antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı ve bireysel programıyla devam etti. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.


Çaykur Rizespor ile Sivasspor 5 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da karşılaşacak.





#Süper Lig
#Sivasspor
#Çaykur Rizespor

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