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Sivasspor'un Süper Lig'deki 900. golünü Garry Rodrigues kaydetti

Sivasspor'un Süper Lig'deki 900. golünü Garry Rodrigues kaydetti

18:3429/03/2025, Cumartesi
AA
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Sivasspor'un Süper Lig'deki 900. golünü Garry Rodrigues kaydetti
Sivasspor'un Süper Lig'deki 900. golünü Garry Rodrigues kaydetti

Net Global Sivasspor'un Süper Lig'deki 900. golünü Garry Rodrigues, Adana Demirspor maçında attı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor, 2005-2006 sezonunda yükseldiği ve 19. sezonunu geçirdiği ligde 902 gole ulaştı.


Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor karşısında 5-1 kazanılan maçın 48. dakikasında rakip fileleri havalandıran Garry Rodrigues, kırmızı-beyazlı ekibin 900. golünü kaydetmeyi başardı.


Sivasspor'un Süper Lig tarihinde ilk golünü 2005-2006 sezonun ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Malatyaspor maçında Hakkı Hocaoğlu kaydetmişti.


#Sivasspor
#Süper Lig
#Garry Rodrigues

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