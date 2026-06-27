1 Ağustos'ta başlıyor: Eski telefonunu satacak ve ikinci el alacaklar dikkat

Ticaret Bakanlığı, ikinci el piyasasındaki güvensiz ve ayıplı ürün satışını engellemek amacıyla 1 Ağustos 2026'dan itibaren geçerli olacak köklü bir yönetmelik hamlesi başlatıyor. Yeni düzenleme uyarınca, yenilenmiş telefon satışı yapan firmalara 100 milyon TL sermaye zorunluluğu getirilirken; tüketicilere 1 yıl garanti, 14 gün koşulsuz iade ve satılan cihazın bedelini 3 gün içinde alma hakkı yasal güvenceye bağlanıyor.
Cep telefonu, tablet gibi elektronik cihazların ikinci el piyasasında vatandaşların mağdur olmasını engellemek için Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı.
'Yenilenmiş' etiketine dikkat
Yeni dönemde, bir cihazın yenilenip tekrar satılabilmesi için Bakanlığın kurduğu "Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi" yani YÜBİS’e kaydedilmesi şart olacak. Vatandaşın aldatılmaması için bu ürünlerin ambalajında, etiketinde ve ilanlarında çok net bir şekilde "yenilenmiş ürün" ibaresi ve bu işlemi yapan merkezin bilgileri yer alacak.
Ayrıca, mağazalarda aynı model ikinci el telefonlar arasında fiyat farkı varsa, satıcı bu farkın nedenini (örneğin; birinin ekranı değişti, diğerinin kasasında çizik var gibi teknik ve fiziksel durumları) vatandaşa açıkça göstermek zorunda olacak. Satılan her yenilenmiş cihazın yanında Türkçe kullanma kılavuzu verilmesi de zorunlu hale gelecek.
3 gün içinde ödenecek
Eski telefonunu yenileme merkezine veya yetkili bayisine satmak isteyen vatandaşlar artık haftalarca beklemeyecek. Cihaz satıcıya teslim edildikten sonra, en geç 3 iş günü içinde telefonun fiyat değeri (ekspertiz raporu) belirlenecek ve vatandaştan onay istenecek.
Vatandaş fiyatı onayladığı an, parası ya da taahhüt edilen indirim/takas kuponu yine en geç 3 iş günü içinde kendisine teslim edilecek. Bu süre ancak tüketicinin onayı alınarak en fazla 3 gün daha uzatılabilecek. Böylece "bugün git, yarın gel" dönemi kapanacak.
Kaçak ve çalıntı telefonlar artık yenilenemeyecek
İkinci el telefon piyasasındaki en büyük güvenlik sorunlarından biri olan "klonlanmış" veya "çalıntı" cihaz riskine karşı çok sıkı bir check-up sistemi geliyor. Bir telefonun yenilenip satılabilmesi için e-Devlet'teki "Beyaz Liste"de kayıtlı olması ve en az bir yıl öncesine ait konuşma, SMS veya internet geçmişinin bulunması gerekecek.
Dahası, yenileme merkezi cihazı satmadan önce Bakanlığa bildirdiği özel hatlar üzerinden şebekeye bağlayacak ve "aktif bir test araması" yaparak cihazın sorunsuz çalıştığını yasal sistem üzerinden ispatlayacak. Bu şartları taşımayan şüpheli telefonlar kesinlikle yenilenemeyecek.
Tüketiciye 14 gün koşulsuz iade ve 1 yıl garanti müjdesi
Yeni yönetmelik, yenilenmiş ürün alan vatandaşlara tıpkı sıfır ürün almış gibi güçlü haklar tanıyor:
Sektöre "100 milyon TL" sermaye ve güvenilir yönetici şartı
Bakanlık, vatandaşın muhatap bulabilmesi için merdiven altı firmaların yenilenmiş ürün satmasını yasaklıyor. Yetki belgesi almak isteyen firmaların en az 100 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip dev şirketler olması gerekecek.
Ayrıca bu şirketlerin yöneticilerinin; dolandırıcılık, sahtecilik, hırsızlık, bilişim suçları, rüşvet veya kaçakçılık gibi suçlardan sabıkasının bulunmaması şartı aranacak. Kurallara uymayan, vatandaşı mağdur eden firmaların yetki belgeleri Bakanlık bünyesindeki 5 kişilik özel bir komisyon tarafından iptal edilecek ve bu firmalar 1 yıl boyunca tekrar belge alamayacak.
Yeni dönem 1 Ağustos'ta başlıyor
Şu an piyasada bu işi yapan mevcut firmalara, yeni kurallara uyum sağlamaları için süre tanındı. Firmaların şirket yapısı ve yönetici belgelerini 1 ay içinde, 100 milyon TL'lik sermaye şartını ise 31 Aralık 2026'ya kadar tamamlaması gerekecek.
Düzenleme, 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla resmen hayata geçecek.