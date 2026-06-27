1 Ağustos'ta başlıyor: Eski telefonunu satacak ve ikinci el alacaklar dikkat

Cep telefonu, tablet gibi elektronik cihazların ikinci el piyasasında vatandaşların mağdur olmasını engellemek için Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı.





Resmi Gazete’de yayımlanan yeni "Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik" ile merdiven altı yenileme işlemlerine son veriliyor. 1 Ağustos 2026’dan itibaren geçerli olacak kurallar, hem bütçesine uygun yenilenmiş cihaz almak isteyen vatandaşın hakkını koruyacak hem de piyasaya güven getirecek.





'Yenilenmiş' etiketine dikkat





Yeni dönemde, bir cihazın yenilenip tekrar satılabilmesi için Bakanlığın kurduğu "Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi" yani YÜBİS’e kaydedilmesi şart olacak. Vatandaşın aldatılmaması için bu ürünlerin ambalajında, etiketinde ve ilanlarında çok net bir şekilde "yenilenmiş ürün" ibaresi ve bu işlemi yapan merkezin bilgileri yer alacak.





Ayrıca, mağazalarda aynı model ikinci el telefonlar arasında fiyat farkı varsa, satıcı bu farkın nedenini (örneğin; birinin ekranı değişti, diğerinin kasasında çizik var gibi teknik ve fiziksel durumları) vatandaşa açıkça göstermek zorunda olacak. Satılan her yenilenmiş cihazın yanında Türkçe kullanma kılavuzu verilmesi de zorunlu hale gelecek.





3 gün içinde ödenecek





Eski telefonunu yenileme merkezine veya yetkili bayisine satmak isteyen vatandaşlar artık haftalarca beklemeyecek. Cihaz satıcıya teslim edildikten sonra, en geç 3 iş günü içinde telefonun fiyat değeri (ekspertiz raporu) belirlenecek ve vatandaştan onay istenecek.





Vatandaş fiyatı onayladığı an, parası ya da taahhüt edilen indirim/takas kuponu yine en geç 3 iş günü içinde kendisine teslim edilecek. Bu süre ancak tüketicinin onayı alınarak en fazla 3 gün daha uzatılabilecek. Böylece "bugün git, yarın gel" dönemi kapanacak.





Kaçak ve çalıntı telefonlar artık yenilenemeyecek





İkinci el telefon piyasasındaki en büyük güvenlik sorunlarından biri olan "klonlanmış" veya "çalıntı" cihaz riskine karşı çok sıkı bir check-up sistemi geliyor. Bir telefonun yenilenip satılabilmesi için e-Devlet'teki "Beyaz Liste"de kayıtlı olması ve en az bir yıl öncesine ait konuşma, SMS veya internet geçmişinin bulunması gerekecek.





Dahası, yenileme merkezi cihazı satmadan önce Bakanlığa bildirdiği özel hatlar üzerinden şebekeye bağlayacak ve "aktif bir test araması" yaparak cihazın sorunsuz çalıştığını yasal sistem üzerinden ispatlayacak. Bu şartları taşımayan şüpheli telefonlar kesinlikle yenilenemeyecek.





Tüketiciye 14 gün koşulsuz iade ve 1 yıl garanti müjdesi





Yeni yönetmelik, yenilenmiş ürün alan vatandaşlara tıpkı sıfır ürün almış gibi güçlü haklar tanıyor:





14 Gün Koşulsuz İade: İnternetten ya da mağazadan yenilenmiş ürün alan vatandaş, hiçbir gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden 14 gün içinde ürünü iade edebilecek. Parası ise 14 gün içinde tek seferde eksiksiz geri ödenecek.





Asgari 1 Yıl Garanti: Yenilenmiş cihazların en az 1 yıl garantisi olacak. Cihaz bozulduğunda tamir süresi en fazla 20 iş günü sürecek.





Gizli Masraf Yok: Garanti süresindeki tamirlerde kargo ücreti, posta veya servis elemanı masrafı gibi isimler altında vatandaştan kesinlikle 1 kuruş bile talep edilemeyecek.





Belge Zorunluluğu: Telefon servise verilirken "teslim fişi", tamir bitiminde ise yapılan işlemleri gösteren "servis fişi" vatandaşa yazılı ya da SMS/e-posta yoluyla verilecek. Bu belgeler 5 yıl boyunca saklanacak.





Sektöre "100 milyon TL" sermaye ve güvenilir yönetici şartı





Bakanlık, vatandaşın muhatap bulabilmesi için merdiven altı firmaların yenilenmiş ürün satmasını yasaklıyor. Yetki belgesi almak isteyen firmaların en az 100 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip dev şirketler olması gerekecek.





Ayrıca bu şirketlerin yöneticilerinin; dolandırıcılık, sahtecilik, hırsızlık, bilişim suçları, rüşvet veya kaçakçılık gibi suçlardan sabıkasının bulunmaması şartı aranacak. Kurallara uymayan, vatandaşı mağdur eden firmaların yetki belgeleri Bakanlık bünyesindeki 5 kişilik özel bir komisyon tarafından iptal edilecek ve bu firmalar 1 yıl boyunca tekrar belge alamayacak.





Yeni dönem 1 Ağustos'ta başlıyor





Şu an piyasada bu işi yapan mevcut firmalara, yeni kurallara uyum sağlamaları için süre tanındı. Firmaların şirket yapısı ve yönetici belgelerini 1 ay içinde, 100 milyon TL'lik sermaye şartını ise 31 Aralık 2026'ya kadar tamamlaması gerekecek.





Düzenleme, 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla resmen hayata geçecek.



