Teknoloji LG kıvrılabilir telefon projesini iptal etmiş olabilir
OTOMOBİL

LG kıvrılabilir telefon projesini iptal etmiş olabilir

Güney Kore merkezli akıllı telefon üreticisi LG, kıvrılabilir telefon projesini tamamen askıya alabilir. Şirkete yakın kaynaklardan ve tedarik zincirinden gelen bilgiler, projenin tamamen sonlandığını ve hatta önümüzdeki süreçte LG'nin mobil pazardan çekilmeyi hedeflediği yönünde.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
LG Rollable
LG Rollable

Birçok üretici katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde çalışmalar yapıyor. Özellikle son birkaç yılda mobil pazarda zayıflayan LG de bu şirketler arasında.

Ancak daha önce CES 2021 kapsamında sergilenen Rollable isimli kıvrılabilir telefon projesi rafa kalkmış gibi görünüyor. Zira bileşen tedariğinin yapıldığı şirketlerde herhangi bir hareket olmadığı ve artık Rollable parçalarıyla ilgili talep gelmediği özellikle belirtiliyor.

Daha önce de birçok farklı patentle detayları ortaya çıkan LG'nin kıvrılabilir akıllı telefon projesi tamamen rafa kalkmış olabilir.

Akıllı telefon pazarından çekilebilir

Şu an için LG tarafından gelen herhangi bir açıklama yok. Ancak birçok farklı kaynak, LG'nin artık mobil birimini satışa çıkaracağı ve dolayısıyla bu tip deneysel ürünlerin de şimdiden fişini çektiğini iddia ediyor. Elbette şimdilik bu konu hakkında net bir bilgi yok. Fakat akıllı telefon tarafında LG'nin her geçen gün zayıfladığı da apaçık ortada. Hatta yapılan araştırmalara göre şirket mobil tarafta son 6 yıldır zarar ediyor.

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