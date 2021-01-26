LG yeni nesil dijital araba anahtarı geliştiriyor

Güney Koreli LG Group'un elektronik bileşen birimi LG Innotek, akıllı telefonların araba anahtarlarının yerini almasını sağlayacak bir dijital modül geliştirdiğini duyurdu. Şirket, modülün yüksek hassasiyetli konum algılama özelliğiyle donatıldığını ve güvenli olduğunu da özellikle belirtiyor.

Mevcut teknolojilerden çok daha güvenli olduğu belirtiliyor

Mevcut dijital araba anahtarı modüllerinin konum tespiti açısından daha düşük bir doğruluk seviyesine sahip olduğunu ifade eden şirket, kendi geliştirdikleri çözümün ise beş kat daha doğru olduğunu ifade ediyor. Bu da sürücülerin park etmiş araçlarını bulmaları, kapıyı açmaları ya da kilitlemelerini kolaylaştıracak gibi görünüyor.

LG'nin geliştirdiği yeni çözüm, uzaktan kilitleme ve çalıştırma gibi çözümler sağlıyor.

LG Innotek, ultra geniş bant teknolojisini, NFC teknolojisini ve kendi geliştirdiği algoritmayı yeni modüle uygulayarak konum tanımada doğruluğu artırdığını belirtiyor. Şirket, modülün güvenliğini artırmak için birçok farklı uzmanla çalıştığını da belirtiyor.

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Şirketin otomotiv bileşenleri ve elektronik iş bölümü başkanı Ryu In-soo, konuyla alakalı olarak şu açıklamayı yapıyor:

Akıllı telefonun konumuyla araç konumunun tanınmasında hata aralığı 50 cm'den 10 cm'in altına düşürüldü.