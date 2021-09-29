Teknoloji Nobel ödüllü Sancar TOGGu inceledi
OTOMOBİL

Nobel ödüllü Sancar TOGG’u inceledi

Nobel ödüllü Aziz Sancar, TEKNOFEST’te yer alan TOGG'un Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş’tan, projede gelinen aşama ve ilerleyen süreç hakkında bilgi aldı. Sancar, Bursa Teknik Üniversitesi'nden gençlerin “Sancar” adını verdiği elektrikli aracı da inceledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nobel ödüllü Sancar TOGG’u inceledi
Gürcan Karakaş - Aziz Sancar

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜBİTAK’ın onur konuğu olarak katıldığı TEKNOFEST’te 2022’nin son çeyreğinde banttan indirilmesi planlanan Türkiye’nin Otomobili TOGG ile tanıştı.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar TOGG'un direksiyonuna geçti
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Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar TOGG'un direksiyonuna geçti
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) onur konuğu olarak katıldığı TEKNOFEST'te Türkiye'nin otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, araçla ilgili Prof. Dr. Sancar'a bilgi verdi.

OTONOM ANLATILDI

Sancar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) standını ziyaret etti. Şirket yetkililerinden yerli otomobile ilişkin bilgi alan Sancar’a Gemlik’teki fabrikanın kurulum aşmasında olduğu, gelecek yıl ile inşaatın tamamlanacağı aktarıldı.

  • Sancar’ın TOGG’da bütün akıllı ve modern sistemlerin kullanılıp kullanılmadığı yönündeki sorusu üzerine, yetkililer tarafından “Aracımızda, en modern ve gelişmiş radar ile kamera teknolojileri kullanılıyor. Bu, otonom sürüş ve sürücü destek sistemler için. Öndeki araçla mesafe için radarları var. Çok gelişmiş yazılımlar kullanıyoruz. Sürücü izleme sistemimiz var. Araç içinde sürücünün gözü yolda mı, uyukluyor mu, heyecanlı mı, endişeli mi, üzgün mü? Hepsini tespit eden bir kameramız var” bilgisi verildi. Sancar, daha sonra 4x4 çeker sistemine sahip ve tamamen elektrikli SUV TOGG’un direksiyonuna geçerken, TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, kendisine eşlik etti.

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BURSALI GENÇLERİN ‘SANCAR’INA ZİYARET

Sancar, Bursa Teknik Üniversitesinden gençlerin “Sancar” adını verdiği elektrikli aracı da inceleyerek bilgi aldı. Gençlerin ısrarıyla aracın üzerine imzasını atan Sancar’ın araca isminin verilmesi konusunda izin verdiği belirtildi. Elektrikli ‘Sancar’ 100 kilometre hıza ulaşabiliyor.

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