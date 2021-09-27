Ekonomi TOGGdan heyecanlandıran paylaşım Bizi izlemeye devam edin
OTOMOTİV

TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım: Bizi izlemeye devam edin

Türkiye’nin yerli otomobili (TOGG)’un sosyal medya hesabından Gemlik tesisinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini gösteren bir paylaşım geldi. Heyecan uyandıran paylaşım ‘Bizi izlemeye devam edin’ notuyla yayınlandı.

Haber Merkezi İHA
TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım: Bizi izlemeye devam edin
TOGG'un fabrikasının son hali havadan görüntülendi.


Türkiye’nin yerli otomobil (TOGG)’un sosyal medya hesabından heyecanlandırıcı paylaşım geldi. Üretim sürecinde, çalışmalar planlar doğrultusunda sürüyor.

Fabrika yükseliyor

Yapım aşamasında büyük ölçüde ilerleme devam ederken boya tesisi, gövde tesisi, montaj tesisi, enerji tesisi, artıma tesisi, su işleme tesisi ve giriş binası ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı. Görüntülerde fabrikanın giderek yükseldiği görüldü.

TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım: Bizi izlemeye devam edin
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TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım: Bizi izlemeye devam edin
Türkiye'nin yerli otomobili (TOGG)'un sosyal medya hesabından Gemlik tesisinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini gösteren bir paylaşım geldi. Heyecan uyandıran paylaşım 'Bizi izlemeye devam edin' notuyla yayınlandı.

TOGG Türkiye'de elektrikli otomobile ilgiyi artırdı
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TOGG Türkiye'de elektrikli otomobile ilgiyi artırdı

Yerli otomobil TOGG'un son hali görüntülendi: 2023'te yollarda olacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, yollara çıkmak için gün sayıyor.
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Dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yerli otomobilimizin üretim süreci planlandığı gibi sürüyor. İnşallah 2023 yılında kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz.'' ifadelerini kullanmıştı.
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TOGG'un Bilişim Vadisi'nde çekilen son fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
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Yeni kareler binlerce kullanıcı tarafından beğeni aldı.
Yerli otomobil TOGG'un son hali görüntülendi: 2023'te yollarda olacak
Yerli otomobil TOGG'un üretiminde önemli bir aşamaya geçilmiş, tamamı Türkiye'de üretilen parçalarla Gebze'de ilk gövdenin montajı yapılmıştı. Son olarak yeni görüntülerinin dolaşıma sokulduğu TOGG'un 2023 yılında yollarda olması planlanıyor.


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Yerli otomobil TOGG'un ilk gövde montajı tamam: Parçaların tamamı Türkiye'de üretildi
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Yerli otomobil TOGG'un ilk gövde montajı tamam: Parçaların tamamı Türkiye'de üretildi
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Tarihçileri heyecanlandırdı

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