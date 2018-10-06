Polestar 1 asfalta iniyor

İskandinav otomobil üreticisi Volvo, elektrikli otomobil dönüşümü için bu yılın ilk çeyreğinde Polestar 1 konseptini tanıtmıştı. Tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken araç sınıfının en iyi elektrik menziline sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Üretim Çin'de devam edecek

Polestar 1, tanıtıldıktan hemen sonra siparişler almaya başladı. İsveç’in Göteborg şehrindeki fabrikada üretilmeye başlanan 34 adet araç sahiplerine ulaştırılacak. Ancak bu sayı tamamlandıktan sonra üretimin Çin’e kaydırılması yönünde hazırlıklar bulunuyor.

Volvo’yu satın alan Çinli otomotiv firması Geely, araçlarının üretim süreci için yeni bir fabrika inşa ediyor. Çin’in Çengdu bölgesine kurulacak olan fabrikanın tam kapasite ile üretime geçmesi için bir yıl daha gerekiyor. Polestar 1’in seri üretiminin nasıl yapıldığını gösteren kısa bir video da yayınlandı.

Önemli aksamlarının bir çoğu karbon fiberden üretilen Polestar 1 hem hafif hem de sağlam bir yapıya sahip. Hibrit motor teknolojisiyle 600 beygir güç ve 1.000 Nm tork gibi değerlerle yola çıkacak. Aracın elektrik modundaki menzili 150 km olarak belirtiliyor.

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