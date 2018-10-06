Teknoloji İnternette Netflix sömürüsü
İNTERNET

İnternette Netflix sömürüsü

130 milyon abonesi olan dijital film ve dizi platformu Netflix, dünyada kullanımda olan internet trafiğinin yüzde 15’ini tüketiyor. Toplam internet kullanımında videonun ardından, yüzde 17 ile web tarayıcıları, yüzde 7,8 ile oyun, yüzde 5,1 ile de sosyal medya kullanımı geliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Netflix’in, dünyada kullanımda olan internet trafiğinin yüzde 15’ini tükettiği hesaplandı.
Netflix’in, dünyada kullanımda olan internet trafiğinin yüzde 15’ini tükettiği hesaplandı.

130 milyon abonesi olan dijital film ve dizi platformu Netflix’in, dünyada kullanımda olan internet trafiğinin yüzde 15’ini tükettiği hesaplandı. Kanadalı Sandvine isimli firmanın 2018 yılı veri kullanımına ilişkin yaptığı araştırmaya göre, video platformu YouTube da internet trafiğinde yüzde 11,4’lük bir paya sahip. Toplam internet kullanımında videonun ardından, yüzde 17 ile web tarayıcıları, yüzde 7,8 ile oyun, yüzde 5,1 ile de sosyal medya kullanımı geliyor.

ABD’DE payı yüzde 40

Yine rapordaki çarpıcı bir veriye göre, ABD’de dolaşımın zirve yaptığı saatlerde, Netflix’in tüketimdeki payı yüzde 40’a kadar çıkıyor. Video uygulamaları da tüketilen toplam internet trafiğinin yüzde 58’ini oluşturuyor. Rapora göre dosya paylaşım servislerinin tüm trafikteki oranı da yüzde 22’ye yaklaşıyor. Bu oran Avrupa ve Orta Doğu’da yüzde 31’e ulaşıyor. Cam Cullen’a göre bunun nedeni, bu bölgelerdeki kullanıcıların takip ettikleri içerikler için beklemek istememesi.

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