TRT Dinle uygulamasının özellikleri neler? TRT Dinle kullanıcıdan büyük ilgi gördü TRT'nin duyurduğu yeni uygulaması 'TRT Dinle' kullanıcılardan büyük ilgi gördü. Uygulamada TRT'nin bugüne kadar yayınladığı birçok içerik mevcutken dönem müziklerine de ulaşılabiliyor. Uygulama, IOS ve Android ile de uyumlu.

Haber Merkezi 19 Ağustos 2020, 11:23 Son Güncelleme: 19 Ağustos 2020, 11:33 Yeni Şafak