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Teknoloji TRT Dinle kullanıcıdan büyük ilgi gördü
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TRT Dinle uygulamasının özellikleri neler?

TRT Dinle kullanıcıdan büyük ilgi gördü

TRT'nin duyurduğu yeni uygulaması 'TRT Dinle' kullanıcılardan büyük ilgi gördü. Uygulamada TRT'nin bugüne kadar yayınladığı birçok içerik mevcutken dönem müziklerine de ulaşılabiliyor. Uygulama, IOS ve Android ile de uyumlu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TRT Dinle uygulaması ücretsiz olmasıyla da dikkat çekti.
TRT Dinle uygulaması ücretsiz olmasıyla da dikkat çekti.

TRT'nin geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği uygulaması Dinle; Spotify, Youtube Music gibi online müzik platformlarına bir anlamda alternatif olurken ücretsiz olmasıyla da ilgi çekti.

Uygulamayı App Store ve Google Store'dan ücretsiz indirenlerin karşısına;Türk Sanat Müziğinden Türk Halk Müziğine, sesli kitaplardan program kayıtları gibi birçok alternatif içeriğe ulaşma şansı çıkıyor.

Uygulamada listeler de mevcut.

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Programların podcasti de var

Televizyonda yayınlanan programları gün içinde kulaklıkla dinlemek istiyorsanız TRT Dinle uygulamasına bu özellik de eklenmiş durumda. Usta isimlerin TRT'nin arşivinde oluşturduğu listeler

içerikleri tek bir uygulamada takip edebiliyorsunuz.

Zeki Müren, Emel Sayın, Barış Manço, Muazzez Abacı gibi ustaların eserleri de çalma listelerinde bulunuyor.

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