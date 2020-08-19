TRT Dinle kullanıcıdan büyük ilgi gördü

TRT'nin geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği uygulaması Dinle; Spotify, Youtube Music gibi online müzik platformlarına bir anlamda alternatif olurken ücretsiz olmasıyla da ilgi çekti.
Uygulamayı App Store ve Google Store'dan ücretsiz indirenlerin karşısına;Türk Sanat Müziğinden Türk Halk Müziğine, sesli kitaplardan program kayıtları gibi birçok alternatif içeriğe ulaşma şansı çıkıyor.
Programların podcasti de var
Televizyonda yayınlanan programları gün içinde kulaklıkla dinlemek istiyorsanız TRT Dinle uygulamasına bu özellik de eklenmiş durumda. Usta isimlerin TRT'nin arşivinde oluşturduğu listeler
içerikleri tek bir uygulamada takip edebiliyorsunuz.
Zeki Müren, Emel Sayın, Barış Manço, Muazzez Abacı gibi ustaların eserleri de çalma listelerinde bulunuyor.