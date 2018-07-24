Yapay zeka destekli otonom denizaltılar yolda

Yapay zeka ve otonom teknolojilere olan ilginin son yıllarda artması sadece teknoloji devlerini değil, dünya devlerini de harekete geçiyor. Son olarak Çin, yapay zeka destekli ve otonom sürüşe imkan tanıyan denizaltı çalışmalarına başladığını duyurdu.

Askeri operasyonlar, ülke sınırını korumak ve istihbarat toplamakla görevlendirilecek denizaltının test çalışmalarına 2020 yılında başlanacak.

Mürettebat olmayacak

Hibrit mod ve otonom hareket kabiliyeti Mürettebat olmaksızın otonom olarak ilerleyecek olan denizaltılar ayrıca bir filo halinde bağlantılı olarak da hareket edebilecek.

Hibrid moda sahip olacak denizaltılarda dizel motorun yanı sıra bataryalar da bulunacak ve bu sayede denizaltı yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan birkaç ay boyunca suda kalabilecek.

Saldırı yapmayacak

Araştırmacıların açıklamalarına göre düzenli olarak komuta merkezleriyle iletişim halinde olacak olan robotik denizaltılar bir düşman gemisine saldırmak gibi kararları otonom olarak almayacak; bu kararlar komuta merkezindeki yetkililer tarafından alınacak. Bunun dışında belirli bir bölgenin güvenliğini sağlamak için turlama gibi görevleri otonom olarak yürütülecek.

Projede çalışan bilim insanlarına göre, mürettebatsız denizaltılar diğer askeri su araçlarına kıyasla daha büyük boyutlarda olmasına karşın daha düşük işletme maliyetine sahip olacak. Bununla birlikte denizaltıların üretim maliyeti hakkında net bir açıklama yapılmış değil.

Çin hükümeti tarafından bu yılın başında yapılan duyuruya göre 2018 mali yılı için belirlenen 132 milyar dolarlık askeri bütçenin 175 milyar dolara çıkarılması bekleniyor.

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