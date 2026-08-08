Anasayfa
Yazarlar
Levent Yılmaz
Terörsüz Türkiye ve ekonomi güvenliği

Terörsüz Türkiye ve ekonomi güvenliği

Levent Yılmaz
Levent YılmazYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 08/08/2026, Cumartesi • Yeni Şafak Haber Merkezi
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Terörsüz Türkiye ve ekonomi güvenliği

Türkiye tarihinin en önemli dönemlerinden birisini yaşıyor. Diğer pek çok önemli konunun yanında bu kez 40 yılı aşkın uğraşmak zorunda kaldığı terör belasından kurtulmak için tarihi bir adımın içerisinde. Elbette acılarımız ve hassasiyetlerimiz var. Hiçbir şeyi unutmuş ya da ört bas etmiş değiliz. Ancak yeniden aynı acıları yaşamamak ve yine evlatlarımızı şehit vermemek için çok kritik adımlar atıldığını çok iyi anlamamız gerekiyor. Bu bakımdan tüm provokasyon ve süreci sekteye uğratma girişimlerine rağmen sürecin başarı ile tamamlanmasını temenni ediyoruz.

En baştan belirtmeliyim ki bir şehidimizin bir damla kanı bile herhangi bir ekonomik değer ile ifade edilemez. Bunun muhasebesi yapılamaz. Öte yandan terörün Türkiye’ye verdiği ekonomik zararın ne boyutlara geldiği ve terörün amaçlarından birisinin de Türkiye’nin kalkınmasını önleme olduğunu ifade edebilmek için bazı rakamları ortaya koymakta fayda var. Çünkü Türkiye’ye yönelik terör saldırılarının arkasındaki güçlerin Türkiye’nin ekonomik olarak da yıpratılması olduğunu unutmayalım.

Bu kapsamda önceki gün Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarında paylaşılan bazı veriler dikkatimi çekti. Bakanlık terörün Türkiye’ye bugüne kadarki ekonomik maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğunu hesaplıyor. Peki bu miktarı Türkiye teröre değil de farklı alanlara harcasaydı neler yapabilirdi?

Bu noktada yine Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın paylaşımındaki detaylara bakalım. Söz konusu harcama ile Türkiye’nin 23 yıllık elektrik tüketimini karşılayabilecek büyüklükte güneş enerjisi santrali ve 17 yıllık elektrik tüketimini sağlayacak rüzgar enerjisi santrali kurulabilirdi. Bu santraller Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını büyük ölçüde azaltabilirdi.

Aynı tutar ile 1888 adet Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1106 adet Osmangazi Köprüsü 195 adet Kuzey Marmara uzunluğunda otoyol, 218 adet İstanbul Havalimanı ve 1504 adet Avrasya Tüneli inşa edilebilirdi. Ayrıca 15000 adet tam donanımla organize sanayi bölgesi, 4500 adet yüksek teknoloji üretim tesisi ve 7500 adet de büyük ölçekli savunma sanayi yatırımı yapılabilirdi. Bu aynı zamanda 2000 adet büyük ölçekli otomobil fabrikası anlamına geliyor.

Teröre harcanan para sağlık yatırımlarına dönüşseydi 5150 adet 1000 yataklı şehir hastanesi kullanıma sunulabilirdi. Benzeri şekilde 1150 adet yeni baraj inşa edilebilir ve 66500 adet yangın söndürme helikopteri ile 32000 adet yangın söndürme uçağı alınabilirdi. Aynı tutar 36 milyon 298 bin sosyal konut ve 31 milyon 112 bin deprem konutunun da maliyetine eşit.

Örnekleri artırmak mümkün ancak özetle neredeyse 2 Türkiye altyapısı daha inşa edecek tutar 40 yılda terörle mücadelede harcanmış durumda. Bu da terörün sadece fiziki değil aynı zamanda Türkiye’nin ekonomi güvenliğine ciddi zararlar verdiğini gösteriyor. Eğer Türkiye terör belası ile sınanmasaydı bugün yaşadığımız ekonomik problemlerin pek çoğunun olmayacağını tahmin etmek güç değil.

Bu bakımdan devam eden “Terörsüz Türkiye” sürecinin getirilerinin önümüzdeki yıllarda ekonomik açıdan çok daha iyi anlaşılacağını değerlendiriyorum. Yazımın sonunda bir kez daha not düşeyim: bir şehidimizin tek bir damla kanı bile herhangi bir ekonomik değerle ölçülemez ancak evlatlarımızın geleceği için terörden arınmanın sağlayacağı kalkınma ve gelişmenin önemini göstermek açısından bu rakamları not etmekte fayda var.

Başlıklar :ekonomiterörsüz türkiyeLevent Yılmaz
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026