Terörsüz Türkiye ve ekonomi güvenliği

Türkiye tarihinin en önemli dönemlerinden birisini yaşıyor. Diğer pek çok önemli konunun yanında bu kez 40 yılı aşkın uğraşmak zorunda kaldığı terör belasından kurtulmak için tarihi bir adımın içerisinde. Elbette acılarımız ve hassasiyetlerimiz var. Hiçbir şeyi unutmuş ya da ört bas etmiş değiliz. Ancak yeniden aynı acıları yaşamamak ve yine evlatlarımızı şehit vermemek için çok kritik adımlar atıldığını çok iyi anlamamız gerekiyor. Bu bakımdan tüm provokasyon ve süreci sekteye uğratma girişimlerine rağmen sürecin başarı ile tamamlanmasını temenni ediyoruz.

En baştan belirtmeliyim ki bir şehidimizin bir damla kanı bile herhangi bir ekonomik değer ile ifade edilemez. Bunun muhasebesi yapılamaz. Öte yandan terörün Türkiye’ye verdiği ekonomik zararın ne boyutlara geldiği ve terörün amaçlarından birisinin de Türkiye’nin kalkınmasını önleme olduğunu ifade edebilmek için bazı rakamları ortaya koymakta fayda var. Çünkü Türkiye’ye yönelik terör saldırılarının arkasındaki güçlerin Türkiye’nin ekonomik olarak da yıpratılması olduğunu unutmayalım.

Bu kapsamda önceki gün Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarında paylaşılan bazı veriler dikkatimi çekti. Bakanlık terörün Türkiye’ye bugüne kadarki ekonomik maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğunu hesaplıyor. Peki bu miktarı Türkiye teröre değil de farklı alanlara harcasaydı neler yapabilirdi?

Bu noktada yine Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın paylaşımındaki detaylara bakalım. Söz konusu harcama ile Türkiye’nin 23 yıllık elektrik tüketimini karşılayabilecek büyüklükte güneş enerjisi santrali ve 17 yıllık elektrik tüketimini sağlayacak rüzgar enerjisi santrali kurulabilirdi. Bu santraller Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını büyük ölçüde azaltabilirdi.

Aynı tutar ile 1888 adet Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1106 adet Osmangazi Köprüsü 195 adet Kuzey Marmara uzunluğunda otoyol, 218 adet İstanbul Havalimanı ve 1504 adet Avrasya Tüneli inşa edilebilirdi. Ayrıca 15000 adet tam donanımla organize sanayi bölgesi, 4500 adet yüksek teknoloji üretim tesisi ve 7500 adet de büyük ölçekli savunma sanayi yatırımı yapılabilirdi. Bu aynı zamanda 2000 adet büyük ölçekli otomobil fabrikası anlamına geliyor.

Teröre harcanan para sağlık yatırımlarına dönüşseydi 5150 adet 1000 yataklı şehir hastanesi kullanıma sunulabilirdi. Benzeri şekilde 1150 adet yeni baraj inşa edilebilir ve 66500 adet yangın söndürme helikopteri ile 32000 adet yangın söndürme uçağı alınabilirdi. Aynı tutar 36 milyon 298 bin sosyal konut ve 31 milyon 112 bin deprem konutunun da maliyetine eşit.

Örnekleri artırmak mümkün ancak özetle neredeyse 2 Türkiye altyapısı daha inşa edecek tutar 40 yılda terörle mücadelede harcanmış durumda. Bu da terörün sadece fiziki değil aynı zamanda Türkiye’nin ekonomi güvenliğine ciddi zararlar verdiğini gösteriyor. Eğer Türkiye terör belası ile sınanmasaydı bugün yaşadığımız ekonomik problemlerin pek çoğunun olmayacağını tahmin etmek güç değil.

Bu bakımdan devam eden “Terörsüz Türkiye” sürecinin getirilerinin önümüzdeki yıllarda ekonomik açıdan çok daha iyi anlaşılacağını değerlendiriyorum. Yazımın sonunda bir kez daha not düşeyim: bir şehidimizin tek bir damla kanı bile herhangi bir ekonomik değerle ölçülemez ancak evlatlarımızın geleceği için terörden arınmanın sağlayacağı kalkınma ve gelişmenin önemini göstermek açısından bu rakamları not etmekte fayda var.