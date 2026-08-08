Deli gömleği giymek

İçişleri Bakanlığı’nın geçtiğimiz nisanda açıkladığı o veride bir bulanıklık yok. “Soruşturulmasına izin verilen belediyeler” sekmesinde mükerrer dosyaları da hesaba kattığımızda AK Parti 677 dosyayla birinci, CHP 371 dosya ile ikinci… Yani herhangi bir usulsüz, kanunsuz, tekinsiz işin yapıldığı şüphesi devletin “ayrımcılıkla” yaklaştığı bir şey değil.

Bu açık veriye karşın CHP ve YP’nin sorduğu soru ise şu: “Haklarında soruşturma açılan AK Partili belediyelerin başkanları niçin şafak operasyonuyla gözaltına alınmıyorlar, niçin tutuklu yargılanmıyorlar?”

Aha. Ne kadar da haklı bir soru bu, değil mi? Değil.

Bu soru haklı bir soru değil zira şurada ne bileyim bir ihaleye fesat karıştırmış yahut kamu zararı oluşturmuş bir daire başkanı, bir müdür ile esrarkeş belediye başkanı, kokainman belediye başkan yardımcısı aynı değil. Sistematik bir zincirle belediyesinde rüşvet çarkı kurmuş belediye başkanı aynı değil. 6 sevgilisinden biriyle otel odasında basılan, pavyonundaki konsların maaşını belediyeden ödeyen, liderinin aracını belediye parasıyla modifiye ettiren belediye başkanı aynı değil. Sevgilisine “ben muhtarlıktan geliyorum bebeğim, para almadan iş yapmam” yazan dana aynı değil.

“Onu, o onurlu kadını, o ahlak timsalini niye aldınız?” diye isyan ettikleri İzmit Belediye Başkanı’nın imar müdürü video kaydında “ilk operasyonu bize yaparlar” diyor yahu.

Beyler, bayanlar. AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı rüşvetten 6 yıl, AK Partili Nurdağı Belediye Başkanı depremde ortaya çıkan usulsüzlüklerden/eksiklerden 16 yıl hüküm aldı. Yatıyorlar hücrelerinde. Bilecik’ten Diyarbakır’a, Kayseri’den Şanlıurfa’ya, Erzurum’dan Yalova’ya daha onlarca örnek var elimizde. Bir de tabii, AK Parti’nin sizin yapamadığınızı yapıp üzerindeki şaibeler nedeniyle görevden el çektirdiği, uzaklaştırdığı onlarca isim de var.

Size düşen, yalan olduğunu bile bile “AK Partili belediye başkanlarını niye soruşturmuyorlar, niçin şafak operasyonuyla almıyorlar?” diyerek minderden kaçmak yerine elinizde varsa bilgi, belge, kanıt, adalete koşmaktır. Görüyoruz ki bu yeni Adalet Bakanı kimsenin partisine pırtısına pek bakmıyor.

Bu, burada bir dursun.

“Deli gömleği” dediğim şudur. Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktığında “zaten esrar da uyuşturucu sayılmaz, Allah’ın köylüleri” yazan oldu. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın yediği haltlar ortaya saçıldığında “Özkan’a tuzak kurdular, arkasındayız” diyen oldu. Yahu Menderes Belediye Başkanı’nın, tövbe estağfurullah, “kadın-erkek ayırmadan önüme geleni bilmem ne yapacağım” yazdığı whatsapp mesajlarına “yalandır, iftiradır” açıklaması yapıldı Yeni Parti’nin üst düzeyleri tarafından. Soruşturmayı yürütenler de salaktı zaten. Siz pusuda beklerken teste sokulduğunda “üretilmiş olduğu hemen anlaşılacak” görsellerle kendilerini ateşe attılar he mi?

“Bu, Recep Tayyip Erdoğan’ı kesin yener” dediğiniz, umut bağladığınız herkes sizi delirtti abicim günün sonunda. Haluk Levent delirtti, Piro delirtti, şimdi de Özgür Özel delirtiyor.

“Saklanamayacak kadar açık” olana gözlerinizi kapatarak mı düzelteceksiniz Türkiye’nin yönünü, kaderini, iktidarını? Senden aldığı çöp-emlak vergisini, su parasını falan pavyonda çalıştırdığı konslara, burnuna çekeceği kokaine, saracağı esrara vermiş adamlarla mı yeneceksiniz Recep Tayyip Erdoğan’ı? Şehrin yarısını oğlunun, diğer yarısını karısının üzerine yapmış adamla mı? Murat Ongun’un villasının kirasını izah edebiliyor musunuz abicim kendinize? Emrah Bağdatlı’nın jetonlu gazetecilere aktardığı milyonlarca lirayı izah edebiliyor musunuz? İmamoğlu’nun babasının kapı kapı dolaşıp “yeter ki oğlumu bırakın, siyasetten çekilir, yurtdışına gider” teklifindeki o kekre tadı almıyor musunuz?

Kendi adıma konuşayım: 13 yıldır yazıyorum bu köşede. Hiç kimsenin hatırını hakikatin hatırından âli tutmadım. Hiç kimseye dostluğum ya da düşmanlığım gözümü kör etmedi. Delirmeme sebebimi de bunlara bağlıyorum. Bence size de iyi gelecektir. Bir düşünün lütfen. Bu adamlarla, bu kadrolarla mı değişsin istiyorsunuz Türkiye? Bunu kendinize nasıl izah edeceksiniz günün sonunda?