Anasayfa
Yazarlar
İsmail Kılıçarslan
Deli gömleği giymek

Deli gömleği giymek

İsmail Kılıçarslan
İsmail KılıçarslanYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 08/08/2026, Cumartesi • Yeni Şafak Haber Merkezi
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Deli gömleği giymek

İçişleri Bakanlığı’nın geçtiğimiz nisanda açıkladığı o veride bir bulanıklık yok. “Soruşturulmasına izin verilen belediyeler” sekmesinde mükerrer dosyaları da hesaba kattığımızda AK Parti 677 dosyayla birinci, CHP 371 dosya ile ikinci… Yani herhangi bir usulsüz, kanunsuz, tekinsiz işin yapıldığı şüphesi devletin “ayrımcılıkla” yaklaştığı bir şey değil.

Bu açık veriye karşın CHP ve YP’nin sorduğu soru ise şu: “Haklarında soruşturma açılan AK Partili belediyelerin başkanları niçin şafak operasyonuyla gözaltına alınmıyorlar, niçin tutuklu yargılanmıyorlar?”

Aha. Ne kadar da haklı bir soru bu, değil mi? Değil.

Bu soru haklı bir soru değil zira şurada ne bileyim bir ihaleye fesat karıştırmış yahut kamu zararı oluşturmuş bir daire başkanı, bir müdür ile esrarkeş belediye başkanı, kokainman belediye başkan yardımcısı aynı değil. Sistematik bir zincirle belediyesinde rüşvet çarkı kurmuş belediye başkanı aynı değil. 6 sevgilisinden biriyle otel odasında basılan, pavyonundaki konsların maaşını belediyeden ödeyen, liderinin aracını belediye parasıyla modifiye ettiren belediye başkanı aynı değil. Sevgilisine “ben muhtarlıktan geliyorum bebeğim, para almadan iş yapmam” yazan dana aynı değil.

“Onu, o onurlu kadını, o ahlak timsalini niye aldınız?” diye isyan ettikleri İzmit Belediye Başkanı’nın imar müdürü video kaydında “ilk operasyonu bize yaparlar” diyor yahu.

Beyler, bayanlar. AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı rüşvetten 6 yıl, AK Partili Nurdağı Belediye Başkanı depremde ortaya çıkan usulsüzlüklerden/eksiklerden 16 yıl hüküm aldı. Yatıyorlar hücrelerinde. Bilecik’ten Diyarbakır’a, Kayseri’den Şanlıurfa’ya, Erzurum’dan Yalova’ya daha onlarca örnek var elimizde. Bir de tabii, AK Parti’nin sizin yapamadığınızı yapıp üzerindeki şaibeler nedeniyle görevden el çektirdiği, uzaklaştırdığı onlarca isim de var.

Size düşen, yalan olduğunu bile bile “AK Partili belediye başkanlarını niye soruşturmuyorlar, niçin şafak operasyonuyla almıyorlar?” diyerek minderden kaçmak yerine elinizde varsa bilgi, belge, kanıt, adalete koşmaktır. Görüyoruz ki bu yeni Adalet Bakanı kimsenin partisine pırtısına pek bakmıyor.

Bu, burada bir dursun.

“Deli gömleği” dediğim şudur. Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktığında “zaten esrar da uyuşturucu sayılmaz, Allah’ın köylüleri” yazan oldu. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın yediği haltlar ortaya saçıldığında “Özkan’a tuzak kurdular, arkasındayız” diyen oldu. Yahu Menderes Belediye Başkanı’nın, tövbe estağfurullah, “kadın-erkek ayırmadan önüme geleni bilmem ne yapacağım” yazdığı whatsapp mesajlarına “yalandır, iftiradır” açıklaması yapıldı Yeni Parti’nin üst düzeyleri tarafından. Soruşturmayı yürütenler de salaktı zaten. Siz pusuda beklerken teste sokulduğunda “üretilmiş olduğu hemen anlaşılacak” görsellerle kendilerini ateşe attılar he mi?

“Bu, Recep Tayyip Erdoğan’ı kesin yener” dediğiniz, umut bağladığınız herkes sizi delirtti abicim günün sonunda. Haluk Levent delirtti, Piro delirtti, şimdi de Özgür Özel delirtiyor.

“Saklanamayacak kadar açık” olana gözlerinizi kapatarak mı düzelteceksiniz Türkiye’nin yönünü, kaderini, iktidarını? Senden aldığı çöp-emlak vergisini, su parasını falan pavyonda çalıştırdığı konslara, burnuna çekeceği kokaine, saracağı esrara vermiş adamlarla mı yeneceksiniz Recep Tayyip Erdoğan’ı? Şehrin yarısını oğlunun, diğer yarısını karısının üzerine yapmış adamla mı? Murat Ongun’un villasının kirasını izah edebiliyor musunuz abicim kendinize? Emrah Bağdatlı’nın jetonlu gazetecilere aktardığı milyonlarca lirayı izah edebiliyor musunuz? İmamoğlu’nun babasının kapı kapı dolaşıp “yeter ki oğlumu bırakın, siyasetten çekilir, yurtdışına gider” teklifindeki o kekre tadı almıyor musunuz?

Kendi adıma konuşayım: 13 yıldır yazıyorum bu köşede. Hiç kimsenin hatırını hakikatin hatırından âli tutmadım. Hiç kimseye dostluğum ya da düşmanlığım gözümü kör etmedi. Delirmeme sebebimi de bunlara bağlıyorum. Bence size de iyi gelecektir. Bir düşünün lütfen. Bu adamlarla, bu kadrolarla mı değişsin istiyorsunuz Türkiye? Bunu kendinize nasıl izah edeceksiniz günün sonunda?

Başlıklar :toplumsiyasetİsmail Kılıçarslan
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026