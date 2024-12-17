Gelir İdaresi Başkanlığı'nın haberine göre yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi 1 Ocak 2025'ten itibaren sona eriyor

Yurt dışına çıkış harç pulları ne zaman kadar geçerli olacak?

1 Ocak 2025 itibarıyla harcın, ' yurt dışına çıkış harç pulu ' ile ödenmesi usulü kaldırılacak. Ancak 2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan 500 TL üzerinden alınmış yurt dışına çıkış harç pulları 10 Ocak'a kadar geçerli olacak. Bu düzenlemeyle, genellikle havalimanlarında ve limanlarda harcın ödenmesi sonrası verilen 'harç pulu' tarih olacak.

Yurt dışına çıkış harcı; dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı banka (internet bankacılığı, mobil bankacılık, vezne ve ATM), vergi dairesi ve havalimanındaki veznelerden alınabilecek.

2025 Yurt dışı çıkış harcı ücreti ne kadar?

Yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos'tan itibaren 150 TL'den 500 TL'ye yükseltilmişti. Yeni yıldan itibaren yurt dışı çıkış harcı 719,65 TL'ye yükselecek.

Yurt dışı çıkış harcı nedir?

Yurt dışına çıkış harcı, T.C. pasaportu ile yurt dışına yapılan seyahatlerde pasaport kontrolü sırasında ibraz edilmesi zorunlu olan harç pulunu almak için ödenen bedeldir. İstisnai durumlar dışında yurt dışına seyahat eden her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından hava, kara veya deniz yolu fark etmeksizin bütün çıkış noktalarında yurt dışı çıkış harcı tahsil edilir.

Yurt dışı çıkış harcı kimler muaf?

Bazı T.C. vatandaşları yurt dışına çıkarken pasaport işlemlerini yurt dışı çıkış harcı ödemeden de tamamlayabilir.

Yurt dışı çıkış harcından muaf olan kişileri şu şekilde sıralayabiliriz:

Çıkış itibariyle yurt dışında oturma iznine sahip olan kişiler

Yedi yaşını doldurmamış olan kişiler

Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplum taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı

KKTC’ne kimlik belgesi ile çıkış yapan kişiler

Pasaportunda “işçidir, işçi ailesidir, işçi çocuğudur veya süresiz oturumu bulunmak” kaşesi yer alan kişiler (oturum belgesi göstermeseler de harçtan muaf olurlar.)

Bu kaşenin bulunmadığı pasaportlar için ise “süresiz/… tarihleri arasında yurt dışında oturma ve/veya çalışma izni bulunmaktadır.” kaşesi olanlar

Oturma belgesi yerine Green Card ibraz edebilenler

Pasavan vb. belgelerle çıkış yapanlar

Çifte pasaporta sahip kişiler, yabancı ülke pasaportu ile seyahat edebildikleri için harç ödemek zorunda değildir.

Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir?

Yurt dışı çıkış harcını havaalanlarında bulunan vezne ve otomatlarda, internet üzerinden ya da bankalara ödemek mümkündür.

Yurt dışı çıkış harç pulu nereden alınır?