Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi işlemi 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sona erecek. Peki yurt dışına çıkış harç pulları ne zaman kadar geçerli olacak? 2025 Yurt dışı çıkış harcı ücreti ne kadar? İşte detaylar.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın haberine göre yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi 1 Ocak 2025'ten itibaren sona eriyor
Yurt dışına çıkış harç pulları ne zaman kadar geçerli olacak?
Yurt dışına çıkış harcı; dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı banka (internet bankacılığı, mobil bankacılık, vezne ve ATM), vergi dairesi ve havalimanındaki veznelerden alınabilecek.
2025 Yurt dışı çıkış harcı ücreti ne kadar?
Yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos'tan itibaren 150 TL'den 500 TL'ye yükseltilmişti. Yeni yıldan itibaren yurt dışı çıkış harcı 719,65 TL'ye yükselecek.
Yurt dışı çıkış harcı nedir?
Yurt dışına çıkış harcı, T.C. pasaportu ile yurt dışına yapılan seyahatlerde pasaport kontrolü sırasında ibraz edilmesi zorunlu olan harç pulunu almak için ödenen bedeldir. İstisnai durumlar dışında yurt dışına seyahat eden her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından hava, kara veya deniz yolu fark etmeksizin bütün çıkış noktalarında yurt dışı çıkış harcı tahsil edilir.
Yurt dışı çıkış harcı kimler muaf?
Bazı T.C. vatandaşları yurt dışına çıkarken pasaport işlemlerini yurt dışı çıkış harcı ödemeden de tamamlayabilir.
Yurt dışı çıkış harcından muaf olan kişileri şu şekilde sıralayabiliriz:
- Çıkış itibariyle yurt dışında oturma iznine sahip olan kişiler
- Yedi yaşını doldurmamış olan kişiler
- Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplum taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı
- KKTC’ne kimlik belgesi ile çıkış yapan kişiler
- Pasaportunda “işçidir, işçi ailesidir, işçi çocuğudur veya süresiz oturumu bulunmak” kaşesi yer alan kişiler (oturum belgesi göstermeseler de harçtan muaf olurlar.)
- Bu kaşenin bulunmadığı pasaportlar için ise “süresiz/… tarihleri arasında yurt dışında oturma ve/veya çalışma izni bulunmaktadır.” kaşesi olanlar
- Oturma belgesi yerine Green Card ibraz edebilenler
- Pasavan vb. belgelerle çıkış yapanlar
- Çifte pasaporta sahip kişiler, yabancı ülke pasaportu ile seyahat edebildikleri için harç ödemek zorunda değildir.
Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir?
Yurt dışı çıkış harcını havaalanlarında bulunan vezne ve otomatlarda, internet üzerinden ya da bankalara ödemek mümkündür.
Yurt dışı çıkış harç pulu nereden alınır?
Eğer yurt dışı çıkış harcını havalimanında bulunan vezne ve otomatlarda ödemeyi planlıyorsan ödeme gerçekleştirdiğini gösteren pulu da aynı yerlerden temin edebilirsin. İnternet vasıtasıyla yapılan ödemeler sistem üzerinden görüntülenebildiği için ayrıca harç pulu almana gerek yoktur. Ödemeyi bankaya yaptığında ise sana verilen dekontu harç pulu yerine kullanabilirsin.