1 Mayıs, işçi ve emekçilerin günü olarak kutlanırken, sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar da eczanelerin açık olup olmadığını merak etmeye başladı.

1 MAYIS ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil kapsamında olduğundan eczaneler kapalı olacak. Ancak, vatandaşların acil ilaç ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için her bölgede nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Eczaneler nöbet haricinde hafta içi ve cumartesi günleri 09:00 - 19.00 saatleri arasında açık olurlar. Nöbetçi eczaneler ise 24 saat açıktır.

Pazar ve bayram tatillerine denk gelen günlerde de nöbetçi eczaneler çalışmaktadır.

NÖBETÇİ ECZANE NASIL BULUNUR?

Nöbetçi eczaneler günlük olarak değişir, yani her gün başka eczaneye nöbet sırası geçer. Sistemli olarak bu yapıldığından vatandaşları bilgilendirmek zordur. Bu nedenle nöbetçi eczaneyi bulmak için iki yöntem vardır.

İnternet Üzerinden Nöbetçi Eczane Bulmak

İnternette canlı olarak nöbetçi eczaneler takip edilebilmektedir. Bulunduğunuz ile göre nöbet tutacak olan eczanelerin listesini kolayca bulabilirsiniz.

Klasik Yöntemlerle Nöbetçi Eczane Bulmak

İnternet erişimi olmayan veya internetin kullanılmadığı bölgelerde de nöbetçi eczaneleri bulabilirsiniz.

Yapmanız gereken şey ilk yakındaki eczaneye ulaşmaktır. Eczaneler usülen camlarına bir liste asarlar, bu listeden hangi gün hangi eczane açık öğrenilebilir.







