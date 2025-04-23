1999 depremi kaç saniye sürdü? 17 Ağustos 1999 depremi saat kaçta oldu ve kaç saniye devam etti?

İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem, 1999 depremini akıllara getirdi. Birçok kişi 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Gölcük depreminin kaç saniye sürdüğü hakkındaki bilgileri sorgulamaya başladı. İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtları.





1999 MARMARA DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?





17 Ağustos 1999 günü saat 03.02’de meydana gelen Marmara Depremi, 7.4 büyüklüğünde ve 45 saniye süren şiddetli bir sarsıntı olarak kayıtlara geçmiştir. Deprem, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul ve Düzce’de büyük hasara yol açarken, Ankara’dan İzmir’e kadar geniş bir bölgede hissedilmiştir.





17 bin 480 kişi hayatını kaybetti

Resmi raporlara göre depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Yıkılan konut ve iş yeri sayısı ise toplamda 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerini buldu.





İstanbul’da Durum: Depremde İstanbul’da 454 kişi yaşamını yitirdi. Yalova, Düzce ve Gölcük'ten kentteki hastanelere getirilen yaralıların bir kısmı hayatını kaybedince bu sayı 981’e yükseldi.





İstanbul’da 41 bine yakın konut ve iş yeri hasar gördü. 18 bin 162 konut orta ve ağır hasar nedeniyle oturulamaz hale geldi. 3 bin 171 okuldan 820’sinde hasar belirlendi; bunların 118’inde orta, 13’ünde ağır hasar tespit edildi. Kamu binalarında toplamda 387 orta ve 37 ağır hasar kaydedildi.





Avcılar ilçesindeki etkileri

İstanbul’da en çok zarar gören yerlerden biri olan Avcılar’da 1823 konut ve 326 iş yeri yıkıldı veya ağır hasar gördü. İlçede, 5 bin 106 konut ve 872 iş yeri orta derecede, 3 bin 685 konut ve 461 iş yeri hafif şekilde hasar aldı.









Marmara Depremi sırasında altyapıda da büyük yıkımlar yaşandı; su yolları çöktü, gıda depoları ve fırınlar kullanılamaz hale geldi. Deprem, büyük bir insanlık trajedisi ve ekonomik kayıplar yaratarak Türkiye’nin afet yönetimindeki eksiklikleri gözler önüne serdi.





Depremden İstanbul’un en çok zarar gören ilçelerinden Avcılar, hasarın büyüklüğünü ortaya koyarken, ülke genelinde bu tür felaketlere karşı alınması gereken önlemler bir kez daha gündeme geldi.







