Merakla beklenen 2023 YKS sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmeye çalışırken bir yandan da üniversite taban puanları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS tercih süreci 27 Temmuz itibarı ile başlayacak ve 5 Ağustos'a kadar sürecek. Bu noktada, gastronomi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları da merak konusu oldu. Bilindiği gibi, gastronomi bölümü 4 yıllık sözel bölümlerinden birisi. Peki, 2023 gastronomi bölümü taban puanları kaç, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? Detaylar haberimizde.