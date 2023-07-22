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Aşçılık bölümü taban puanları 2023

ÖSYM'nin düzenlediği YKS'ye katılan milyonlarca aday, TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih heyecanı sardı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte geçtiğimiz senenin taban puanlarını referans alarak eğitim almak istedikleri bölümleri araştıran adaylar, arama motorlarında 'Aşçılık taban puanları 2023, Aşçılık başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

16:18 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Aşçılık taban puanları

Aşçılık taban puanları

Merakla beklenen 2023 YKS sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmeye çalışırken bir yandan da üniversite taban puanları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS tercih süreci 27 Temmuz itibarı ile başlayacak ve 5 Ağustos'a kadar sürecek. Bu noktada, gastronomi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları da merak konusu oldu. Bilindiği gibi, gastronomi bölümü 4 yıllık sözel bölümlerinden birisi. Peki, 2023 gastronomi bölümü taban puanları kaç, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? Detaylar haberimizde.

AŞÇILIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI 2023

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont./Yer Taban Puanı Başarı Sırası

İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 8/8 387,31 227.731

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 5/5 375,44 272.004

Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 6/6 367,89 304.298

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 6/6 365,31 316.159

İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Burslu) TYT 7/7 364,59 319.502

İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 9/9 363,58 324.260

Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 5/5 358,75 347.598

İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 12/12 358,27 350.027

Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 7/7 353,05 377.691

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (İngilizce) (Burslu) TYT 8/8 351,89 384.151

İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 9/9 350,99 389.169

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 9/9 349,98 394.967

Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 11/11 345,84 419.356

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 6/6 344,98 424.574

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 7/7 341,77 444.599

Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 6/6 340,04 455.785

Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 5/5 338,58 465.617

Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 5/5 336,18 481.896

İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 7/7 334,13 496.315

İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 13/13 334,11 496.493

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 10/10 333,92 497.822

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 8/8 332,48 508.145

Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Aşçılık TYT 70/72 330,37 523.501

İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 7/7 329,35 531.160

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 7/7 328,62 536.628

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 14/14 327,96 541.779

Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 13/13 324,70 567.428

İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 7/7 323,73 575.227

Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 14/14 323,51 577.060

İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 5/5 322,50 585.361

Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 320,56 601.498

İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 8/8 317,17 631.142

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 12/12 315,68 644.718

İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 5/5 313,47 665.078

Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Aşçılık TYT 70/72 312,69 672.254

İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 7/7 312,33 675.510

İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 11/11 311,69 681.569

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 80/82 311,41 684.160

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 309,26 704.934

Ankara Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 55/57 308,03 717.020

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Aşçılık TYT 55/57 306,91 728.166

Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 306,18 735.531

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 302,86 770.279

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 65/67 301,06 789.388

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 299,71 803.851

Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 4/4 299,36 807.629

Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 8/8 298,94 812.164

Gaziantep Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 70/72 298,17 820.588

Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet) Aşçılık TYT 70/72 298,02 822.292

Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 4/4 296,91 834.400

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 296,62 837.580

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 296,38 840.340

Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 295,77 847.318

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Aşçılık TYT 25/26 294,57 861.004

Yalova Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 294,46 862.281

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 294,02 867.467

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 10/10 291,58 895.909

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 80/82 291,17 900.938

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 290,92 903.949

Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 290,81 905.200

Mersin Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 55/57 290,06 914.134

Ordu Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 289,02 926.618

Adıyaman Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 288,95 927.502

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 55/57 287,55 944.684

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 286,01 963.909

Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 285,77 966.819

Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Aşçılık TYT 65/67 285,65 968.373

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 20/21 285,11 975.277

Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 282,98 1.002.837

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 65/67 281,53 1.021.685

Amasya Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 281,23 1.025.597

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 280,45 1.036.117

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 280,37 1.037.292

Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 70/72 279,64 1.046.890

İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 75/75 279,35 1.050.851

Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 279,21 1.052.709

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 278,59 1.061.059

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 277,95 1.069.918

Kayseri Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 277,71 1.073.209

Düzce Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 277,01 1.082.759

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 276,68 1.087.375

Sinop Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 275,52 1.103.421

Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 20/21 274,80 1.113.454

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 60/62 274,56 1.116.945

Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Aşçılık (Açıköğretim) TYT 1500/1538 272,73 1.143.349

Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 61/61 272,55 1.145.863

Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 271,43 1.162.143

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 271,23 1.165.069

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 271,01 1.168.268

Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Aşçılık TYT 70/72 270,96 1.168.896

Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (Ücretli) TYT 1/1 270,77 1.171.787

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 55/57 269,93 1.184.300

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 269,31 1.193.541

Giresun Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 268,83 1.200.746

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 70/72 267,99 1.213.505

Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 50/52 267,54 1.220.386

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 266,81 1.231.393

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Aşçılık (Burslu) TYT 9/9 266,45 1.236.895

Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 265,86 1.246.024

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 70/72 265,67 1.248.963

Batman Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 265,54 1.250.876

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 265,16 1.256.817

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 45/47 263,77 1.278.537

Kastamonu Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 35/36 263,60 1.281.238

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 60/62 262,68 1.295.781

Kırklareli Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 262,05 1.305.984

Karabük Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 261,62 1.312.968

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Aşçılık (%25 İndirimli) TYT 34/34 261,48 1.315.267

Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 261,40 1.316.499

Aksaray Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 261,12 1.321.078

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 260,22 1.335.910

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 60/62 260,08 1.338.147

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 90/93 259,26 1.351.730

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 40/41 259,23 1.352.223

Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 259,00 1.355.901

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 258,68 1.361.245

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 30/31 258,29 1.367.798

İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 49/49 258,28 1.367.897

Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 258,24 1.368.674

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 28/28 258,01 1.372.488

Bingöl Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 257,59 1.379.481

Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 33/33 256,53 1.397.596

Siirt Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 256,44 1.399.031

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 82/82 256,29 1.401.565

Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Aşçılık (Burslu) TYT 10/10 256,23 1.402.654

Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Ücretli) TYT 1/1 255,38 1.417.312

Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 255,12 1.421.771

İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 68/68 254,90 1.425.662

Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 254,01 1.440.926

Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 31/31 253,63 1.447.694

Bayburt Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 252,55 1.466.690

Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 70/72 251,72 1.481.608

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 40/41 250,27 1.507.801

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 56/56 250,25 1.508.237

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 60/62 250,09 1.511.229

Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 249,47 1.522.355

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 70/72 246,72 1.573.863

İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 38/38 245,58 1.595.514

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 245,11 1.604.619

Ardahan Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 35/36 245,01 1.606.710

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 70/72 244,10 1.624.323

İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Ücretli) TYT 1/1 243,85 1.629.317

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Aşçılık (Burslu) TYT 10/10 243,35 1.638.967

Iğdır Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 242,46 1.656.381

Bingöl Üniversitesi (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 40/41 242,24 1.660.803

Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 30/30 241,31 1.679.001

Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Aşçılık TYT 55/57 240,31 1.699.223

Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Aşçılık (Burslu) TYT 15/15 239,99 1.705.759

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Aşçılık (%25 İndirimli) TYT 38/38 239,96 1.706.398

İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 25/25 239,48 1.716.159

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 90/93 239,20 1.721.924

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 67/67 238,94 1.727.364

İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 48/48 237,84 1.750.409

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 51/51 237,57 1.755.916

Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Aşçılık (Burslu) TYT 10/10 235,65 1.796.342

İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 38/38 234,84 1.813.955

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (İngilizce) (%50 İndirimli) TYT 47/47 234,55 1.820.188

Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 25/25 233,66 1.839.459

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 4/4 231,98 1.876.312

İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 51/51 230,14 1.917.718

Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Aşçılık (Burslu) TYT 10/10 229,81 1.925.196

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 31/31 228,88 1.946.694

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 20/20 227,06 1.989.128

İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 45/45 226,59 2.000.298

İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) TYT 39/39 226,54 2.001.383

İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 29/29 222,23 2.104.861

Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 84/84 220,60 2.144.625

İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 60/60 220,57 2.145.379

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 51/51 219,09 2.182.532

Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 21/21 218,92 2.186.697

Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Aşçılık (Burslu) TYT 21/21 217,92 2.211.190

İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 38/38 215,75 2.264.747

Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 18/18 212,83 2.338.282

Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 76/76 211,81 2.363.885

Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 38/38 207,18 2.477.751

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (%25 İndirimli) TYT 34/34 205,49 2.517.700

İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 40/40 204,23 2.547.112

Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 42/42 203,76 2.557.697

Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 42/42 201,87 2.599.613

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Ücretli) TYT 8/8 196,49 2.707.048

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Aşçılık (Ücretli) TYT 15/15 186,81 2.838.419

Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 10/10 184,88 2.854.852

Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Aşçılık (Ücretli) TYT 10/— Dolmadı

Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 20/3 Dolmadı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 10/9 Dolmadı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Aşçılık (Ücretli) TYT 10/4 Dolmadı

Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 15/4 Dolmadı

Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 10/2 Dolmadı

Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 21/7 Dolmadı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) Aşçılık (KKTC Uyruklu) TYT 1/— Dolmadı



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