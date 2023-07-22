Aşçılık taban puanları
Merakla beklenen 2023 YKS sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmeye çalışırken bir yandan da üniversite taban puanları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS tercih süreci 27 Temmuz itibarı ile başlayacak ve 5 Ağustos'a kadar sürecek. Bu noktada, gastronomi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları da merak konusu oldu. Bilindiği gibi, gastronomi bölümü 4 yıllık sözel bölümlerinden birisi. Peki, 2023 gastronomi bölümü taban puanları kaç, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? Detaylar haberimizde.
AŞÇILIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI 2023
Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont./Yer Taban Puanı Başarı Sırası
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 8/8 387,31 227.731
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 5/5 375,44 272.004
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 6/6 367,89 304.298
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 6/6 365,31 316.159
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Burslu) TYT 7/7 364,59 319.502
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 9/9 363,58 324.260
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 5/5 358,75 347.598
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 12/12 358,27 350.027
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 7/7 353,05 377.691
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (İngilizce) (Burslu) TYT 8/8 351,89 384.151
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 9/9 350,99 389.169
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 9/9 349,98 394.967
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 11/11 345,84 419.356
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 6/6 344,98 424.574
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 7/7 341,77 444.599
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 6/6 340,04 455.785
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 5/5 338,58 465.617
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 5/5 336,18 481.896
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 7/7 334,13 496.315
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 13/13 334,11 496.493
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 10/10 333,92 497.822
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Burslu) TYT 8/8 332,48 508.145
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Aşçılık TYT 70/72 330,37 523.501
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 7/7 329,35 531.160
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 7/7 328,62 536.628
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 14/14 327,96 541.779
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 13/13 324,70 567.428
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 7/7 323,73 575.227
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 14/14 323,51 577.060
İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 5/5 322,50 585.361
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 320,56 601.498
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 8/8 317,17 631.142
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 12/12 315,68 644.718
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 5/5 313,47 665.078
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Aşçılık TYT 70/72 312,69 672.254
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 7/7 312,33 675.510
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 11/11 311,69 681.569
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 80/82 311,41 684.160
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 309,26 704.934
Ankara Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 55/57 308,03 717.020
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Aşçılık TYT 55/57 306,91 728.166
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 306,18 735.531
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 302,86 770.279
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 65/67 301,06 789.388
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 299,71 803.851
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 4/4 299,36 807.629
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 8/8 298,94 812.164
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 70/72 298,17 820.588
Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet) Aşçılık TYT 70/72 298,02 822.292
Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 4/4 296,91 834.400
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 296,62 837.580
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 296,38 840.340
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 295,77 847.318
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Aşçılık TYT 25/26 294,57 861.004
Yalova Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 294,46 862.281
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 294,02 867.467
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Aşçılık (Burslu) TYT 10/10 291,58 895.909
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 80/82 291,17 900.938
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 290,92 903.949
Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 290,81 905.200
Mersin Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 55/57 290,06 914.134
Ordu Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 289,02 926.618
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 288,95 927.502
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 55/57 287,55 944.684
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 286,01 963.909
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 285,77 966.819
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Aşçılık TYT 65/67 285,65 968.373
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 20/21 285,11 975.277
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 282,98 1.002.837
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 65/67 281,53 1.021.685
Amasya Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 281,23 1.025.597
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 280,45 1.036.117
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 280,37 1.037.292
Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 70/72 279,64 1.046.890
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 75/75 279,35 1.050.851
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 279,21 1.052.709
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 278,59 1.061.059
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 277,95 1.069.918
Kayseri Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 277,71 1.073.209
Düzce Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 277,01 1.082.759
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 276,68 1.087.375
Sinop Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 275,52 1.103.421
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 20/21 274,80 1.113.454
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 60/62 274,56 1.116.945
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Aşçılık (Açıköğretim) TYT 1500/1538 272,73 1.143.349
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 61/61 272,55 1.145.863
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 271,43 1.162.143
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 271,23 1.165.069
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 271,01 1.168.268
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Aşçılık TYT 70/72 270,96 1.168.896
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (Ücretli) TYT 1/1 270,77 1.171.787
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 55/57 269,93 1.184.300
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 269,31 1.193.541
Giresun Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 268,83 1.200.746
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 70/72 267,99 1.213.505
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 50/52 267,54 1.220.386
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 266,81 1.231.393
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Aşçılık (Burslu) TYT 9/9 266,45 1.236.895
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 265,86 1.246.024
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 70/72 265,67 1.248.963
Batman Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 265,54 1.250.876
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 265,16 1.256.817
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 45/47 263,77 1.278.537
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 35/36 263,60 1.281.238
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 60/62 262,68 1.295.781
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 262,05 1.305.984
Karabük Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 261,62 1.312.968
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Aşçılık (%25 İndirimli) TYT 34/34 261,48 1.315.267
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 261,40 1.316.499
Aksaray Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 261,12 1.321.078
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 260,22 1.335.910
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 60/62 260,08 1.338.147
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 90/93 259,26 1.351.730
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 40/41 259,23 1.352.223
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 259,00 1.355.901
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 258,68 1.361.245
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 30/31 258,29 1.367.798
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 49/49 258,28 1.367.897
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 258,24 1.368.674
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 28/28 258,01 1.372.488
Bingöl Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 257,59 1.379.481
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 33/33 256,53 1.397.596
Siirt Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 60/62 256,44 1.399.031
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 82/82 256,29 1.401.565
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Aşçılık (Burslu) TYT 10/10 256,23 1.402.654
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (Ücretli) TYT 1/1 255,38 1.417.312
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 255,12 1.421.771
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 68/68 254,90 1.425.662
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 254,01 1.440.926
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 31/31 253,63 1.447.694
Bayburt Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 252,55 1.466.690
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 70/72 251,72 1.481.608
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 40/41 250,27 1.507.801
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 56/56 250,25 1.508.237
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 60/62 250,09 1.511.229
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 40/41 249,47 1.522.355
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 70/72 246,72 1.573.863
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 38/38 245,58 1.595.514
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 245,11 1.604.619
Ardahan Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 35/36 245,01 1.606.710
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 70/72 244,10 1.624.323
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Ücretli) TYT 1/1 243,85 1.629.317
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Aşçılık (Burslu) TYT 10/10 243,35 1.638.967
Iğdır Üniversitesi (Devlet) Aşçılık TYT 50/52 242,46 1.656.381
Bingöl Üniversitesi (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 40/41 242,24 1.660.803
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 30/30 241,31 1.679.001
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Aşçılık TYT 55/57 240,31 1.699.223
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Aşçılık (Burslu) TYT 15/15 239,99 1.705.759
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Aşçılık (%25 İndirimli) TYT 38/38 239,96 1.706.398
İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 25/25 239,48 1.716.159
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 90/93 239,20 1.721.924
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 67/67 238,94 1.727.364
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 48/48 237,84 1.750.409
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 51/51 237,57 1.755.916
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Aşçılık (Burslu) TYT 10/10 235,65 1.796.342
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 38/38 234,84 1.813.955
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (İngilizce) (%50 İndirimli) TYT 47/47 234,55 1.820.188
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 25/25 233,66 1.839.459
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 4/4 231,98 1.876.312
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 51/51 230,14 1.917.718
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Aşçılık (Burslu) TYT 10/10 229,81 1.925.196
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 31/31 228,88 1.946.694
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 20/20 227,06 1.989.128
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 45/45 226,59 2.000.298
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) TYT 39/39 226,54 2.001.383
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 29/29 222,23 2.104.861
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 84/84 220,60 2.144.625
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 60/60 220,57 2.145.379
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 51/51 219,09 2.182.532
Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 21/21 218,92 2.186.697
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Aşçılık (Burslu) TYT 21/21 217,92 2.211.190
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 38/38 215,75 2.264.747
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 18/18 212,83 2.338.282
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 76/76 211,81 2.363.885
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 38/38 207,18 2.477.751
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (%25 İndirimli) TYT 34/34 205,49 2.517.700
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 40/40 204,23 2.547.112
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 42/42 203,76 2.557.697
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) TYT 42/42 201,87 2.599.613
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) Aşçılık (Ücretli) TYT 8/8 196,49 2.707.048
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Aşçılık (Ücretli) TYT 15/15 186,81 2.838.419
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 10/10 184,88 2.854.852
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Aşçılık (Ücretli) TYT 10/— Dolmadı
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 20/3 Dolmadı
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 10/9 Dolmadı
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Aşçılık (Ücretli) TYT 10/4 Dolmadı
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 15/4 Dolmadı
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 10/2 Dolmadı
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 21/7 Dolmadı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) Aşçılık (KKTC Uyruklu) TYT 1/— Dolmadı