UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında Hollanda ile İtalya karşı karşıya geldi. De Grolsch Veste'deki mücadelede İtalya, 6. dakikada Federico Dimarco ile 1-0 öne geçti. Gök mavililer, 20. dakikada Davide Frattesi ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarı İtalya'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıya üç oyuncu değişikliğiyle başlayan Hollanda 68. dakikada Steven Bergwijn ile farkı bire indirdi. Bu golden dört dakika sonra Federico Chiesa skoru 3-1'e getirdi.

Hollanda'da 82. dakikada Wout Weghorst'un kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Portakallar, 89. dakikada Georginio Wijnaldum ile farkı yeniden bire indirdi. 2023 UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya, Hırvatistan'ı penaltılarla 5-4 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Bugünkü maçlar futbol severler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sporseverler “bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor.

Bugün hangi maçlar var? (19 Haziran 2023 Pazartesi kimin maçı var?)