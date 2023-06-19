|
Özgün

Bugün kimin maçı var? 19 Haziran 2023 Pazartesi maç programı

2023 UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya, Hırvatistan'ı penaltılarla 5-4 yenerek şampiyonluğa ulaştı. UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında İtalya, Hollanda'yı 3-1 mağlup etti. A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında bugün Galler'i konuk edecek. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 19 Haziran 2023 Pazartesi maç programı ve fikstürü.

13:26 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında Hollanda ile İtalya karşı karşıya geldi. De Grolsch Veste'deki mücadelede İtalya, 6. dakikada Federico Dimarco ile 1-0 öne geçti. Gök mavililer, 20. dakikada Davide Frattesi ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarı İtalya'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıya üç oyuncu değişikliğiyle başlayan Hollanda 68. dakikada Steven Bergwijn ile farkı bire indirdi. Bu golden dört dakika sonra Federico Chiesa skoru 3-1'e getirdi.

Hollanda'da 82. dakikada Wout Weghorst'un kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Portakallar, 89. dakikada Georginio Wijnaldum ile farkı yeniden bire indirdi. 2023 UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya, Hırvatistan'ı penaltılarla 5-4 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Bugünkü maçlar futbol severler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sporseverler “bugün hangi maçlar var?” sorusuna yanıt arıyor.

Bugün hangi maçlar var? (19 Haziran 2023 Pazartesi kimin maçı var?)

  1. 19:00 Ermenistan - Letonya UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
  2. 19:00 Finlandiya - San Marino UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
  3. 19:00 Ukrayna - Malta UEFA Euro 2024 Elemeleri S SportS Sport Plus
  4. 21:15 Karadağ - Polonya U21 Hazırlık Maçı Bilyoner TV
  5. 21:45 Fransa - Yunanistan UEFA Euro 2024 Elemeleri S SportS Sport Plus
  6. 21:45 İngiltere - Kuzey Makedonya UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport PlusS Sport 2
  7. 21:45 İsviçre - Romanya UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
  8. 21:45 Slovenya - Danimarka UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
  9. 21:45 Türkiye - Galler UEFA Euro 2024 Elemeleri CBC SportTRT 1
  10. 21:45 Belarus - Kosova UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus
#bugünkü maç programı
#bugünkü maçlar
#2023 UEFA Uluslar Ligi
#UEFA Euro 2024 Elemeleri
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Son dakika: Gökhan Gönül futbolu bıraktı