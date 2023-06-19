|
Spor

Sergen Yalçın sürprizi: Yeni takımını açıkladılar

Adı Fenerbahçe ile de anılan Sergen Yalçın'ın Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Neftçi Bakü'yle anlaştığı belirtildi.

12:07 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sergen Yalçın son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

Sergen Yalçın son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

Sergen Yalçın'ın yeni durağının Azerbaycan olacağı iddia edildi.


Azerbaycan basınında yer alan habere göre; Neftçi Bakü, 50 yaşındaki teknik adamla büyük ölçüde anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı bildirildi.


Sergen Yalçın kariyerinde; Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ı çalıştırdı.


Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan başarılı çalıştırıcı, siyah-beyazlıları 2020-21 sezonunda şampiyonluğa taşımıştı.




#Sergen Yalçın
#Azerbaycan
#Neftçi Bakü
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Almanya'da dev market zinciri iflas etti