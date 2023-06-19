Sergen Yalçın sürprizi: Yeni takımını açıkladılar

Sergen Yalçın son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.
Sergen Yalçın'ın yeni durağının Azerbaycan olacağı iddia edildi.
Azerbaycan basınında yer alan habere göre; Neftçi Bakü, 50 yaşındaki teknik adamla büyük ölçüde anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı bildirildi.
Sergen Yalçın kariyerinde; Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ı çalıştırdı.
Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan başarılı çalıştırıcı, siyah-beyazlıları 2020-21 sezonunda şampiyonluğa taşımıştı.