Sergen Yalçın sürprizi: Yeni takımını açıkladılar

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün camiayı tanıyan bir Türk olacağının açıklanmasının ardından gözler bu ismin kim olacağına çevrildi. İsmail Kartal ve Volkan Demirel ismi öne çıktı. Daha önce de takımı çalıştıran Kartal'ın ağır bastığı ifade edildi.