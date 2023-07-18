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Galatasaray Cedrid Bakambu transferini bitiriyor

Son şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr forması giyen Kongolu futbolcu Cedrid Bakambu için kolları sıvadı. Golcü oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandığı bildirildi. Galatasaray yönetiminin Bakambu ile 1.5 milyon Euro’dan 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Peki Cedrid Bakambu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte soruların yanıtları.

16:24 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Cedric Bakambu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Cedric Bakambu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Yeni sezon için golcü arayışlarına devam eden Galatasaray’da İcardi belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılar Al Nassr ile yollarını ayıran Kongolu futbolcu Cedric Bakambu ile her konuda anlaştı. Galatasaray’ın Bakambu ile 1.5 milyon Euro’dan 1+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Peki Cedric Bakambu kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar.

CEDRİC BAKAMBU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Cedrid Bakambu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde doğmuş Fransız asıllı Kongolu profesyonel futbolcudur. 11 Aralık 1989'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da doğdu.

2008 yılında Sochaux ile profesyonel futbol kariyerine başladı.

2014-2015 sezonunda Bursaspor'da forma giyen Bakambu buradan Villarreal'e transfer oldu.

2015-2016 yılında Villarreal'e katıldı ve kulübün 2014-15 sezonunda Avrupa Ligi'ni kazanmasına yardımcı oldu.

2018 yılında Beijing Guoan'a transfer oldu ve 2018 ve 2019 yıllarında Çin Süper Ligi'ni kazandı.

2021 yılında Avrupa'ya geri döndü ve Marsilya'ya katıldı.

2022 yılında Marsilya'dan Olimpiakos'a transfer olan Bakambu, burada bir sezon oynadıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer oldu.

DR Kongo milli takımı için 30 maça çıktı ve 12 gol attı.



#Cedric Bakambu
#Demokratik Kongo Cumhuriyeti
#Al Nassr
#Galatasaray
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