Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Profesyonelleri Stratejik İK Buluşması-2025’te bir araya geldi

Albayrak Grubu İK Koordinatörlüğü, bu yıl beşincisi düzenlenen buluşmada “Tasarruf ve Verimlilik” teması ve “Tasarrufun Anahtarı VerimlilİK” mottosuyla bir araya geldi. Birun Ada Hotel’de 3 gün boyunca süren buluşmada; eğitim ve sunumlarla İK uygulamalarını değerlendirerek, iş süreçlerinde koordinasyonu artıran, takım çalışmasını pekiştiren ve liderlik becerilerini geliştiren oyunlaştırılmış etkinlikler düzenledi.









Eğitimcilerden, Programa Önemli Katkılar





Tasarruf finansman sektörü, SAP modülü uygulamaları ve organizasyonel gelişim süreçlerine dair güncel gelişmelerin ele alındığı buluşmada, katılımcılar hem bilgi paylaşımı hem de kişisel gelişim fırsatlarıyla dolu bir programa dahil oldu.

Program kapsamında, “Etkili İletişim” eğitimi ile katılımcılar; iş süreçlerinde iletişim becerilerini daha etkin şekilde kullanabilecekleri tekniklerle tanıştı. Uygulamalı örneklerle desteklenen eğitimde, bireysel ve kurumsal iletişim stratejilerine dair pratik bilgiler sunuldu.





İnsan kaynakları süreçlerinde yapay zekâ uygulamalarının kullanımına dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirilerek yapay zekânın İK alanında verimliliği artıran etkileri, süreçlerin dijitalleşmesi ve teknoloji entegrasyonunun sağladığı faydalar katılımcılarla detaylı biçimde paylaşıldı.









Etkinlik, indoor ve outdoor oyunlarla desteklenen takım çalışması aktiviteleriyle zenginleştirildi. Katılımcılar, bu interaktif uygulamalar sayesinde takım ruhunu pekiştirirken, liderlik ve koordinasyon becerilerini deneyimleme ve geliştirme imkânı buldu.

Yoğun katılım ve yüksek etkileşimle tamamlanan buluşma, sektör profesyonelleri için hem öğretici hem de motive edici bir deneyim sundu.





Uluslararası İnsan Kaynakları Günü Unutulmadı





Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen buluşma, farklı bölgelerden gelen İK profesyonellerini bir araya getirerek güçlü bir birliktelik atmosferi oluşturuldu.





Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, grup genelinde iletişimi güçlendirmeye, motivasyonu arttırmaya ve insan kaynakları süreçlerinde sürdürülebilir gelişimi desteklemeye yönelik yürütülen çalışmaları vurguladı.





Stratejik İK Buluşmaları; iş birliğini geliştiren, bilgi paylaşımını teşvik eden ve insan kaynakları alanındaki vizyoner yaklaşımları destekleyen değerli bir platforma dönüştü.





Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk konuşmasında şu ifadeleri kullandı:





“Albayrak Grubu’nun faaliyet gösterdiği tüm bölgelerden aramıza katılan ekiplerimizin arasındaki iletişimi geliştirmek, güven ve dayanışma ortamını kuvvetlendirmek, şirket verimliliğini artırmak ve işveren markamızı güçlendirmek için sürekli çalışıyor, yenilikçi fikirler üretmeye gayret gösteriyoruz.Bu vesileyle, tüm ekip arkadaşlarımın 20 Mayıs İnsan Kaynakları gününü tebrik ediyorum.”





Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği konuşma, grubun çalışan odaklı vizyonunu ve kurumsal sürdürülebilirliğe verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.





Tasarruf ve Verimlilikte Yaşanan Gelişmeleri Yakından Takip Etmek





“Stratejik İnsan Kaynakları Buluşması 2025” kapsamında; bilgi teknolojileri ve yapay zekâ uygulamalarının insan kaynakları süreçlerinde nasıl daha etkin kullanılabileceği, kaynakların optimal yönetimi ve süreçlerin verimliliği gibi konular ele alındı. Eğitimler, motivasyon çalışmaları, iletişim faaliyetleri ve oyunlaştırılmış etkinliklerle zenginleştirilen program, katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.





Buluşmayı değerlendiren Albayrak Grubu İşe Alım Direktörü Bilal Aydoğdu, şu açıklamalarda bulundu:





“Kaynaklarımızı daha etkin kullanmak, gereksiz harcamaları önlemek ve çalışma arkadaşlarımızın iş ortamındaki bireysel ve takım performansını artırmak önceliklerimiz arasında. Bu doğrultuda, iletişim, takım çalışması ve koordinasyon becerilerini geliştirmeye yönelik oyunlaştırılmış indoor ve outdoor etkinliklerle hem motivasyonu yükselten hem de verimliliği artıran bir buluşma gerçekleştirdik. Tüm katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyorum.”





Albayrak Grubu’nun tasarruf ve verimlilik temelli insan kaynakları politikalarının detaylı şekilde ele alındığı buluşma, şirketin sürdürülebilir büyüme vizyonunu ve çalışan odaklı stratejilerini bir kez daha gözler önüne serdi.



