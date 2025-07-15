ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack Süveyda'daki çatışmaların taraflarıyla temasta olduklarını bildirdi

"Suriye'de sükunetin sağlanması ve verimli entegrasyon görüşmelerinin sürdürülmesi için tüm taraflarla aktif şekilde temas halindeyiz. Süveyda'daki son çatışmalar tüm taraflar için endişe vericidir ve Dürziler, Bedevi kabileler, Suriye hükümeti ve İsrail kuvvetleri için barışçıl ve kapsayıcı bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz."