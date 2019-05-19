Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Avusturyada aşırı sağcı koalisyon çöktü erken seçime gidiliyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AVRUPA

Avusturya'da aşırı sağcı koalisyon çöktü erken seçime gidiliyor

Avusturya'da aşırı sağcı koalisyon çöktü erken seçime gidiliyor

Cumhurbaşkanı Van der Bellen, "Erken seçimlerin eylül ayında, mümkünse eylülün başında yapılması çağrısında bulunuyorum" ifadesini kullandı. Erken seçim sürecine ilişkin ilerleyen günlerde aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) genel başkan adayı ve Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer’le görüşeceğini ifade eden Van der Bellen, aynı şekilde muhalefet liderleriyle de bir araya geleceğini aktardı.

Haber Merkezi AA
Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen.
Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, erken seçim kararı alınan ülkede siyaset kurumlarına güvenin en hızlı şekilde yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirterek, "Erken seçimlerin eylül ayında, mümkünse eylül ayının başında yapılması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Başbakan Sebastian Kurz'u kabulünün ardından yapığı yazılı açıklamada, anayasanın kendisine verdiği yetkiler doğrultusunda, erken seçimlerin zaman kaybetmeksizin yapılması için çalışmalara başladığını aktardı.

  • Van der Bellen, ülkede siyaset kurumuna güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu yeni başlangıç anayasanın belirttiği doğrultuda en hızlı bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle erken seçimlerin eylül ayında, mümkünse eylülün başında yapılması çağrısında bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erken seçim sürecine ilişkin ilerleyen günlerde aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) genel başkan adayı ve Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer’le görüşeceğini ifade eden Van der Bellen, aynı şekilde muhalefet liderleriyle de bir araya geleceğini aktardı.

Avusturya'da cuma günü ortaya çıkan eski Başbakan Yardımcısı ve FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache'ye ait skandal görüntülerin ardından, Strache bütün görevlerinden istifa ettiğini açıklamış, bunun üzerine Başbakan Sebastian Kurz da aşırı sağcı parti ile kurulan koalisyon hükümetinin sona erdiğini ve erken seçime gidileceğini duyurmuştu.

Görüntülerde, aşırı sağcı Strache’nin zengin bir Rus ile partilerine "ihale verme" karşılığı yardım yapılması konusunda görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Avusturya'da 'aşırı sağcı' koalisyon çöktü
DÜNYA
Avusturya'da 'aşırı sağcı' koalisyon çöktü

Avusturya hükumeti uyardı: İnekleri öpmekten vazgeçin
DÜNYA
Avusturya hükumeti uyardı: İnekleri öpmekten vazgeçin

Avusturya'da ilkokullarda başörtüsü yasağına tepkiler
DÜNYA
Avusturya'da ilkokullarda başörtüsü yasağına tepkiler
Saldırı dalgası halen bitmiş değil

Saldırı dalgası halen bitmiş değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs törenlerine önemli mesajlar.
5 ders zorunlu olmaktan çıkartılıyor

5 ders zorunlu
olmaktan çıkartılıyor

​Yeni sistemde liselerdeki ders çizelgesi yeniden düzenleniyor.
Denizden çıkartıldı

Denizden çıkartıldı

​Samsun'da 19 Mayıs törenleri başladı.
Her şeyi anlatacağım

Her şeyi anlatacağım

​CHP'yi panikleten FETÖ mektubu.
Minik Nurcan'ın cesedi bulundu

Minik Nurcan'ın cesedi bulundu

​8 gündür kayıp kızın cansız bedeni dere kenarında bulundu.
'Bugün çimde <br>kaybolacaklar'

'Bugün çimde
kaybolacaklar'

​G.Saray-Başakşehir maçı için dikkat çeken yorum.
200 bin lira hibe verilecek

200 bin lira hibe verilecek

​Bakan Varank'tan girişimcilere 19 Mayıs müjdesi.

Hatalı saldırısını özürle geçiştirdi

Hatalı saldırısını özürle geçiştirdi

​Saldırıda 1 polis ölmüş, 2 polis yaralanmıştı.

'Gökyüzündeki göz'de kimler var?

'Gökyüzündeki göz'de kimler var?

En yüksek ikinci üs son teknoloji ile donatıldı.
İki parti de<br>zafer ilan etti

İki parti de
zafer ilan etti

​Endonezya'daki seçim kavgası büyüyor.
Toplu ulaşım ücretsiz

Toplu ulaşım ücretsiz

Uygulama sabah saatlerinde başladı.
'2023'de <br>hangardan çıkacak'

'2023'de
hangardan çıkacak'

Milli Muharip Uçakları F-16'ların yerini alacak.
Kazanan şampiyon

Kazanan şampiyon

​Türk Telekom Stadı'nda sezon finali.
Eylemlerin<br> 6. ayı doldu

Eylemlerin
6. ayı doldu

​Ülkedeki eylemlere, 40 binden fazla kişi katıldı.
Sinsi plan<br> deşifre oldu

Sinsi plan
deşifre oldu

Alfa'dan kurulmak için pul biber dökmüşler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.