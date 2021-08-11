Azerbaycan’dan İran’a nota

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, notada İran’a ait çeşitli araçların sürekli olarak Bakü’nün izni olmadan Azerbaycan’ın Karabağ bölgesine giriş-çıkış yapmasıyla ilgili rahatsızlığın ifade edildiği belirtildi.



İran tarafına iletilen rahatsızlığın, Büyükelçi ile görüşmede bir kez daha dile getirildiği vurgulanan açıklamada, bu tür rahatsızlıklara yol açan ve iki ülke arasındaki yakın dostluk ve ortaklık ilişkilerinin ruhuna ters düşen durumlara son verilmesi için İran’ın yeni yönetimi tarafından pratik adımlar atılacağı belirtildi.



Görüşmede, İran’a ait TIR'ların Karabağ’a yasa dışı seyahat etmesi gibi istenmeyen hususlarla ilgili büyükelçinin dikkati çekilerek, karşı tarafa nota verildiği de ifade edildi.

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