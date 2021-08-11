Dünya Azerbaycandan İrana nota
ASYA

Azerbaycan’dan İran’a nota

Azerbaycan, Karabağ'da Ermeni nüfusunun yaşadığı ve geçici olarak Rus unsurlarının kontrolünde olan bölgelere yasa dışı seyahat eden TIR'lar nedeniyle İran'a nota verdi.

Haber Merkezi İHA
Azerbaycan’dan İran’a nota
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, notada İran’a ait çeşitli araçların sürekli olarak Bakü’nün izni olmadan Azerbaycan’ın Karabağ bölgesine giriş-çıkış yapmasıyla ilgili rahatsızlığın ifade edildiği belirtildi.


İran tarafına iletilen rahatsızlığın, Büyükelçi ile görüşmede bir kez daha dile getirildiği vurgulanan açıklamada, bu tür rahatsızlıklara yol açan ve iki ülke arasındaki yakın dostluk ve ortaklık ilişkilerinin ruhuna ters düşen durumlara son verilmesi için İran’ın yeni yönetimi tarafından pratik adımlar atılacağı belirtildi.


Görüşmede, İran’a ait TIR'ların Karabağ’a yasa dışı seyahat etmesi gibi istenmeyen hususlarla ilgili büyükelçinin dikkati çekilerek, karşı tarafa nota verildiği de ifade edildi.

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Marmaris'te alevlerle boğuşan Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı hassasiyeti
OYNAT 00:41
Marmaris'te alevlerle boğuşan Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı hassasiyeti
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını için Azerbaycan'dan gelen itfaiyecilerin Türk bayrağına olan saygı ve duyarlılıkları takdir gördü. Azerbaycan itfaiyesine komuta edenlerden Kamil Dünyamaliyev, 'Türkiye bizim kardeşimiz. Azerbaycan ile Türkiye her zaman kardeş olacaktır. Son günümüze kadar Türkiye'nin yanındayız. Marmaris'te orman yangını söndürmek için geldik. Ev yanıyordu, evin içine girdim baktım kimse yoktu. Türk bayrağını gördüm ve onu aldım. Bayrak bizim için çok önemli.' ifadelerini kullandı.


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