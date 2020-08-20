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Dünya FKÖden BAEye normalleşme anlaşmasıyla ilgili çağrı Bu tarihi hatadan geri dön
ORTADOĞU

BAE-İsrail normalleşmesi: FKÖ'den geri dön çağrısı

FKÖ’den BAE’ye normalleşme anlaşmasıyla ilgili çağrı: Bu tarihi hatadan geri dön

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi, BAE-İsrail normalleşme anlaşmasını görüşmek üzere toplandı. FKÖ Yürütme Konseyi tarafından yapılan açıklamada, BAE'nin ABD'de düzenlenecek normalleşme anlaşması imza törenine katılmaması ve tarihi hatasından dönmesi çağrısı yapıldı. Anlaşmanın Arap dünyasının ortak tavrına bir darbe olduğu ve Arap Barış Girişimi’ne aykırı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, söz konusu normalleşmenin Arap dünyasını daha fazla parçalanmaya ve Arap dünyasının tavrını daha fazla zayıflatacağı kaydedilirken normalleşmeyi reddeden ülkelere de teşekkür edildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail ile normalleşme anlaşması yapan Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) kararından geri dönmesi ve Arap Barış Girişimi’ne bağlı kalma çağrısı yaptı.

  • Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, FKÖ Yürütme Konseyi, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde BAE-İsrail normalleşmesini görüşmek üzere toplandı.

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"Tarihi hatadan dön"

Toplantı sonrası FKÖ’den yapılan yazılı açıklamada, BAE’ye “tarihi hatasından” geri dönme çağrısı yapıldı.

  • Açıklamada, BAE’nin ABD’de düzenlenecek olan normalleşme anlaşması imza törenine katılmaması ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump’a ödül vermeme çağrısı yapılarak, bunun ABD’nin sözde Orta Doğu Barış Planı’na (Yüzyılın Anlaşması) hizmet ettiği vurgulandı.

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"Arap Barış Girişimi'ne aykırı"

BAE-İsrail anlaşmasının Arap dünyasının ortak tavrına bir darbe olduğu ve Arap Barış Girişimi’ne aykırı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, söz konusu normalleşmenin Arap dünyasını daha fazla parçalanmaya ve Arap dünyasının tavrını daha fazla zayıflatacağı kaydedildi.

  • Açıklamada, FKÖ’nün Arap Barış Girişimi’ne bağlılığını açıklayan ve normalleşmeyi reddeden ülkelere de teşekkür ettiği ifade edildi.

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ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

  • Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.

BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
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BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık.


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