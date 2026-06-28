Hürmüz gerilimi şimdilik büyümedi

ABD ordusunun önceki gece İran’ın güneyindeki Sirik kentine düzenlediği saldırıların ardından başlayan gerilim, şimdilik büyümedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçişler için zorunlu tuttuğu rotayı kullanmayan bir gemiye saldırı düzenlemesine cevap olarak Sirik kentinde 6 savaş uçağıyla bombardımanlar düzenlediğini bildirdi. Saldırıda, kentteki bazı füze depolarının yanı sıra deniz radarları ve haberleşme kulelerinin hedef alındığı ifade edildi. Saldırının ardından karşılık vereceğini bildiren İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ise Bahreyn’de bulunan ABD’ye ait askeri noktalara insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi ancak bu saldırıya dair herhangi bir detay paylaşılmadı. DMO, dün öğleden sonra yayınladığı açıklamada ise Sirik kentini hedef alan saldırıların iki ülke arasında ilan edilen barış mutabakatının ihlali olduğunu ve bu ihlalin tekrarlanması halinde daha sert bir karşılık vereceğini bildirdi.