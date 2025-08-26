Nijerya'nın Yobe eyaletinde sel felaketi: Can kayıpları var

Felaketten 4 bin 500'den fazla hanenin etkilendiğini ifade eden Goje, 12 binden fazla kişinin de yerinden olduğunu söyledi.

Goje, eyalet hükümetinin, yerinden edilmiş aileler için gıda, geçici barınaklar, tıbbi destek ve hızlı ihtiyaç değerlendirmeleri de dahil olmak üzere acil durum önlemlerini etkinleştirdiğini aktardı.