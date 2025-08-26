Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Nijerya'nın Yobe eyaletinde sel felaketi: Can kayıpları var

Nijerya'nın Yobe eyaletinde sel felaketi: Can kayıpları var

15:1126/08/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Nijerya'nın Yobe eyaletinde sel felaketi
Nijerya'nın Yobe eyaletinde sel felaketi

Nijerya'nın Yobe eyaletinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Yobe Direktörü Muhammed Goje, yaptığı açıklamada, eyalette aşırı yağışlar sonucu sel felaketi yaşandığını belirtti.


Goje, sel felaketi nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.


Felaketten 4 bin 500'den fazla hanenin etkilendiğini ifade eden Goje, 12 binden fazla kişinin de yerinden olduğunu söyledi.


Goje, eyalet hükümetinin, yerinden edilmiş aileler için gıda, geçici barınaklar, tıbbi destek ve hızlı ihtiyaç değerlendirmeleri de dahil olmak üzere acil durum önlemlerini etkinleştirdiğini aktardı.


Öte yandan, Nijerya Çevre Bakanlığı, 29 Ağustos'a kadar süreceği tahmin edilen şiddetli yağışların, ülkenin 9 eyaletinde sel riskini artırabileceği konusunda uyarıda bulundu.


Nijerya hükümeti, bu yıl şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleri nedeniyle 220'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği açıklamıştı.​​​​​​​



#Nijerya
#sel felaketleri
#Yobe eyaleti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memur maaş zammı hakem kurulu görüşmeleri 2025 son durum: Memur ve memur emeklisi 2026- 2027 zam oranı açıklandı mı?