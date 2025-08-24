Yemen'de sel felaketi: Can kaybı yükseldi

Yemen'de 4 ilde yaşanan sel felaketinde ölenlerin sayısının 5'i çocuk olmak üzere 7'ye yükseldiği belirtildi.

Şebve, Hadramevt, Lahic ve Hacce illerinde yağan sağanak yağmur sonucu meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 7'ye çıktı.

Lahic'in Tuben ilçesindeki yetkililerden alınan bilgiye göre, meydana gelen selde 1 kişi öldü, araçları sel suyuna kapılan 5 kişi kurtarıldı. Sel nedeniyle bazı evler de yıkıldı.