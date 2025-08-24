Yemen'de sel felaketi : Can kaybı artıyor

Yemen'de sel felaketi
Yemen’in Şebve, Hadramevt, Lahic ve Hacce illerinde etkili olan selde 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Meteoroloji ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde yağışın gün boyu devam edeceği belirtildi.
