Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Yemen'de sel felaketi : Can kaybı artıyor

Yemen'de sel felaketi : Can kaybı artıyor

09:3224/08/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Yemen'de sel felaketi
Yemen'de sel felaketi

Yemen'de etkili olan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Meteoroloji ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde yağışın gün boyu devam edeceği belirtildi.

Yemen'de etkili olan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.


Yemen’in Şebve, Hadramevt, Lahic ve Hacce illerinde etkili olan selde 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Meteoroloji ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde yağışın gün boyu devam edeceği belirtildi.



#Yemen
#sel
#can kaybı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
20 yaş üstü araç sahibi olanlar için ÖTV muafiyeti meclisten geçti mi? ÖTV'siz araç alımı şartları neler?