Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Nijerya'yı sel vurdu: NEMA korkunç verileri açıkladı

Nijerya'yı sel vurdu: NEMA korkunç verileri açıkladı

10:0222/08/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Nijerya
Nijerya

Nijerya'da, bu yıl şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleri nedeniyle 228 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan açıklamada, bu yıl şiddetli yağışların ülkenin 25 eyaletinde sellere yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, sel felaketlerinde 228 kişinin hayatını kaybettiği, 495 kişinin yaralandığı ve 114 kişinin kaybolduğu kaydedildi.

Seller nedeniyle 71 bin 400 kişinin yerinden olduğu vurgulanan açıklamada, sellerden 209 bin 666 kişinin etkilendiği aktarıldı.

Açıklamada, sel felaketleri nedeniyle 21 bin 257 evin hasar gördüğü veya yıkıldığı bildirilerek, sellerde 76 bölgedeki 23 bin 481 arazinin zarar gördüğü ifade edildi.




#Nijerya
#Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA)
#seller
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP PERSONEL ALIMI AÇIKLAMALARI: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, hangi tarihte yapılacak?