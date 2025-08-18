Yeni Şafak
Almanya'da 'Zenginler daha çok yaşıyor' tartışması

09:2918/08/2025, Pazartesi
Ülke genelinde ise ortalama yaşam beklentisi erkeklerde 78,9, kadınlarda ise 83,5 yıl.

Almanya'nın doğusu ve batısındaki yaşam süresi beklentileri arasındaki fark, siyasette tartışma konusu oldu.

Almanya’da, Berlin Duvarı’nın yıkılmasının üzerinden yaklaşık 35 yıl geçmesine rağmen doğu ve batı eyaletleri arasındaki yaşam süresi farkı hala dikkat çekiyor.


Özellikle ülkenin batısındaki Baden-Württemberg ile doğusundaki Sachsen-Anhalt arasındaki karşılaştırma, bu uçurumu gözler önüne seriyor.


Federal hükümetin Sol Parti’nin soru önergesine verdiği yanıta göre, 2024’te doğan erkek çocuklarının yaşam beklentisi Sachsen-Anhalt’ta 75,5 yıl ile ülke genelinde en düşük seviyede. Baden-Württemberg’de ise erkekler ortalama 79,6 yıl yaşıyor. Yani arada 4 yıllık fark var. Kadınlarda fark daha düşük, yaklaşık 2 yıl.


Ülke genelinde ise ortalama yaşam beklentisi erkeklerde 78,9, kadınlarda ise 83,5 yıl.


EĞİTİM, SAĞLIK VE ÇEVRESEL KOŞULLAR ÖNEMLİ

Almanya merkezli Junge Welt'in aktardığı habere göre, Federal Nüfus Araştırmaları Enstitüsü, bu farkın yalnızca doğu eyaletlerinde yaşam süresinin artmasıyla kapanmayacağını, artış hızının batıya kıyasla çok daha yüksek olması gerektiğini belirtiyor. ve eğitim, kültürel yapı, sağlık sistemi, ekonomik gelişmişlik ve çevresel koşullar gibi faktörlerin etkili olduğu vurgulanıyor.


Sachsen-Anhalt'tan Sol Parti milletvekili Janina Böttger ise, zengin eyaletlerde insanların yoksul bölgelere kıyasla çok daha uzun yaşamasını eleştirerek, “Yaşanılan yer yaşam süresini ve şanslarını belirlememeli. Devletin, özellikle dezavantajlı bölgelerde sosyal dengeyi sağlaması gerekir” dedi.

