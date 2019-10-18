Selanik'te skandal

Onlar vermedi biz daha iyisini yaptık

Türkiye'nin Suriye'nin kuzey sınırını terör örgütünden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile Avrupa ülkeleri peşi sıra Ankara'ya silah satışını askıya almaya başladı. 3 ülke Suriye'de terör örgütüne karşı kullanılabilecek silahlar için, 7 ülke ise genel silah satışını askıya aldı. Bu gelişmelere tarihi cevap ise Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ambargo sonrası kurulan ASELSAN'dan geldi.