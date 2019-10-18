Dünya Selanikte skandal
BARIŞ PINARI HAREKATI

Selanik'te skandal

Yunanistan’da Barış Pınarı Harekatı’na karşı çıkan bir grup, Türkiye’nin Selanik Başkonsolosluğu’na saldırdı. Sınırları içerisinde Atatürk’ün evinin de bulunduğu konsolosluk yerleşkesinin bahçesine ziyaretçi kisvesi altında giren 11 kişi “İsyancı Rojava ile dayanışma” yazılı dövizler açarak Türkiye karşıtı sloganlar attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK yandaşları Yunan polisi tarafından gözaltına alındı.
PKK yandaşları Yunan polisi tarafından gözaltına alındı.

Konsolosluk bahçesinden çıkarılan terör yandaşları, Yunan polisi tarafından gözaltına alındı. Ayrıca aralarında Mücadeleci İşçi Cephesi’nin (PAME) de bulunduğu bazı sol gruplar, harekatı protesto için başkent Atina’da Türkiye karşıtı gösteri düzenledi.

BU SAYGISIZLIK AFFEDİLEMEZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Selanik Başkonsolosluğu yerleşkesindeki eylemi kınadıklarını belirterek, “Bu saygısızlık affedilemez. Atatürk Evi’ne dönük hiçbir taciz kabul edilemez” açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise Yunan makamların benzer girişimleri kaynağından engellemesi gerektiğini kaydetti: “Yunan makamlarından beklentimiz, misyonlarımızın ve personelinin korunmasına yönelik titiz tedbirler almaları, failleri yargı önüne çıkararak hak ettikleri şekilde cezalandırmalarını sağlamasıdır.”

Türk misyonları hedef!

  • Selanik
  • Terör yandaşları Türkiye’nin Yunanistan’daki Selanik Başkonsolosluğu’na saldırırken, benzer bir saldırı girişimi de Fransa’nın Lyon kentinde gerçekleşti. Barış Pınarı Harekatı’na karşı çıkan PKK’lılar, Türkiye’nin Lyon Başkonsolosluğu binasının duvarlarına gece saatlerinde sprey boyalarla yazı yazdı.

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