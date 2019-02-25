Ekonomi Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolarda yatay seyir - 25 Şubat 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL geçen haftayı 5.25 - 5.35 arasındaki dar bir bantta sık dalgalanmasının ardından 5.32 dolaylarında kapatan dolar/TL, bu sabah aynı seviyelerde işlem görüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
25 Şubat 2019 dolar ve euro fiyatları
25 Şubat 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar/TL geçen hafta 5.25 - 5.35 arasındaki dar bir bantta sık dalgalanmasının ardından kapanışı 5.32 dolaylarında yaptı. Fed tutanakları, TCMB'nin zorunlu karşılık hamlesi ve rand cephesinde gelişmelerle hareketli bir hafta yaşayan piyasalarda bu hafta veri akışı pek yoğun değil.

İçeride çarşamba günü ekonomi güven endeksi, perşembe günü ise dış ticaret dengesi belli olacak. Dışarıda ise FED Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ne yarı yıl para politikası sunumu yapması bekleniyor. Kapalı olan hükümet nedeniyle açıklanamayacak büyüme rakamları da bu hafta belli olacak.

Piyasaların gözü kulağı ise ABD - Çin ticaret görüşmelerinde ve Brexit konusundaki gelişmelerde olacak. Türkiye cephesinde ise ABD ile ilişkiler, S-400 yansımaları ve jeopolitik riskler izleniyor.

Analistler dolar kurunun son günlerde 5.20-5.35 bandında sıkışık bir seyir izlediğini, yatırımcıların seçimler öncesinde çok fazla pozisyon değiştirmek istemeyeceğini belirterek, küresel bazda önemli bir gelişme olmadıkça kurda sert hareketler beklemiyor.

25 şubat sabahı dolar kuru 5.3217 ile hafif yukarı yönlü başladı.

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