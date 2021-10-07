Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti 2022de market sayısını 1000e çıkaracak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: 2022'de market sayısını 1000'e çıkaracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye genelinde bin kadar tarım kredi kooperatifi marketi açılacağını söylemesinin ardından açıklamalarda bulunan Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, yıl sonuna kadar Türkiye genelinde 700 markete ulaşacaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın 1000 mağaza hedefine ise 2022'nin ilk 6 ayında çok rahatlıkla ulaşacağız." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Tarım Kredi 2022de market sayısını 1000e çıkaracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Tarım Kredi Kooperatif Market’in Kısıklı şubesini ziyaret ederek alışveriş yaptı

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, yaptığı açıklamada, Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçilere ayni ve nakdi olarak destek sağladığını hatırlattı.

Tarım Kredi marketler açıldıktan sonra çiftçilerden alınan ürünleri sağlıklı bir şekilde tüketicilere sunduklarının altını çizen Yıldırım, Bu marketlerde yaklaşık 600 çeşit Tarım Kredi markalı ürün yer aldığını vurguladı.

35 il tarım kredi marketi bekliyor
EKONOMİ
35 il tarım kredi marketi bekliyor

Yıldırım, söz konusu marketlerde satışa sunulan birçok ürünün Tarım Kredi fabrikalarında üretildiğine dikkati çekerek, "Bazı ürünleri de piyasada fazla kapasitesi olan fabrikalarda ürettiriyoruz ama reçetesini biz veriyoruz." ifadesini kullandı.

Tarım Kredi Marketçilik olarak 5 yıllık strateji planı hazırladıklarına işaret eden Yıldırım, "Hazırladığımız bu plan doğrultusunda gidiyoruz. Bu sene başında Cumhurbaşkanımız bize 500 market hedefi vermişti, biz o hedefe ulaştık. Yıl sonuna kadar 700 markete çıkacağız. Cumhurbaşkanımızın 1000 mağaza hedefine ise 2022'nin ilk 6 ayında çok rahatlıkla ulaşacağız. Türkiye genelinde 12 lojistik merkezimiz var, bunlar sayesinde birçok ilde mağaza açtık. 2022'nin ilk 6 ayından itibaren Türkiye geneline yaygın 12 lojistik merkezinde 81 il ve potansiyel ilçelerin tamamında yaygınlaşmaya devam edeceğiz. Şu an 47 ilde varız. Yıl sonuna kadar yaklaşık 60 ilde olacağız." diye konuştu.

Tarım Kredi marketlerinden alış veriş yapan vatandaşlardan çağrı: Sayısı artsın fiyat ucuzlasın
EKONOMİ
Tarım Kredi marketlerinden alış veriş yapan vatandaşlardan çağrı: Sayısı artsın fiyat ucuzlasın
"Fiyatlarımızı oluştururken diğer perakendecileri de takip ediyoruz"

Yıldırım, Tarım Kredi olarak çiftçilerden ürün aldıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ürünleri direkt çiftçiden alarak tüketicilere sunduğumuz için aracılar yok, bu yüzden maliyetlerimiz daha verimli. Biz maliyetleri göz önünde bulundurarak kendi fiyatlarımızı oluşturuyoruz. Kendi fiyatlarımızı oluştururken diğer perakendecileri de takip ediyoruz. Onlara göre de pozisyonlanma yapıyoruz. Bizim maliyetlerimiz ne olursa olsun, biz perakendedeki diğer zincirlerle yaklaşık olarak yüzde 5 kadar daha ucuza ürün satıyoruz. Böyle bir fiyatlandırma politikamız var. Rekabetten dolayı fiyat aşağı çekilirse biz de o yüzde 5 bandını korumaya çalışıyoruz. Vatandaş dramatik bir fiyat farkı bekliyor. Böyle bir eleştiri alıyoruz. Halkımızın şuna dikkat etmesini rica ediyorum, biz piyasayı regüle etmeye çalışıyoruz. Biz fiyatlarımızı yukarı doğru çekmediğimiz için perakendeciler de fiyatlarını yukarı doğru çekemiyorlar."

Piyasada Tarım Kredi marketlerinin bazı ürünlerinin fiyatlarının diğer perakendecilere göre daha yüksek olduğunun iddia edildiğine de değinen Yıldırım, "Paylaşılan fiyatlar bizim raflarımızdaki fiyatlar değiller. Yanlış bilgiler var. Zannediyorum o haberlerde gösterilen fiyatlar bizden ürünü alıp internet üzerinden satanların fiyatları. Bizim raf fiyatlarımız diğer aktörlerden daha uygun." değerlendirmesinde bulundu.

İhracat beklentisi dördüncü çeyrekte arttı
EKONOMİ
İhracat beklentisi dördüncü çeyrekte arttı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Yavaşlama görüyoruz
EKONOMİ
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Yavaşlama görüyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan araç satışlarıyla ilgili açıklama: Gerekirse mevzuatı değiştiririz
EKONOMİ
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan araç satışlarıyla ilgili açıklama: Gerekirse mevzuatı değiştiririz
100 yılın en büyük keşfi

100 yılın en büyük keşfi

İznik'te bulundu: Arkeologları bile şaşırttı.
Bu işte kadın erkek ayrımı yok

'Bu işte kadın erkek ayrımı yok'

​İki çocuk annesi memurluğu bıraktı fabrikanın başına geçti.
Boğaziçinin duran akademisyenleri rektörün aracının üstüne çıkan vandal eylemciye destek verdi

Bomba ihbarı yapıldı: Uçak acil iniş yaptı.

Kargoda kaybolan 'dalak' soruşturmasında karar çıktı.

Hain terör saldırısında bir Mehmetçik şehit oldu.
İstanbul kanatlarımın altında

İstanbul kanatlarımın altında

AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.