Ekonomi Tarım Kredi marketlerinden alış veriş yapan vatandaşlardan çağrı Sayısı artsın fiyat ucuzlasın
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım Kredi marketlerinden alış veriş yapan vatandaşlardan çağrı:  Sayısı artsın fiyat ucuzlasın

Yüksek fiyatlardan şikayet eden vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sayılarını artırma talimatı verdiği Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin sayısının hızlıca arttırılmasını istiyor. İstanbul Fatih’teki Tarım Kredi Kooperatifleri marketinde sohbet ettiğimiz müşteriler, “Bu marketlerin hem sayıları artsın hem de fiyatları daha aşağı çekilsin” çağrısında bulundu.

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Mesude Demirhan Yeni Şafak
​Sayısı artsın fiyat ucuzlasın
Seyhan Dalhan, muhabirimiz Mesude Demirhan'a fiyatları değerlendirdi.

Üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin sayısı 500’e yaklaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gıda fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışının önüne geçmek için sayısını artırma talimatı verdiğini açıklaması, dikkatleri bu marketlere çevirdi. Diğer zincir marketlere göre şube sayısı az olsa da vatandaşlardan büyük rağbet gören İstanbul Fatih’teki Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Marketlerindeki fiyatları inceledik ve alış veriş yapan vatandaşlara fiyatları sorduk.

HER YERDE BULAMIYORUZ

  • Sorularımızı cevaplayan müşteriler, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki ürün kalitesinden oldukça memnun olduklarını belirterek, diğer marketlere göre biraz daha uygun olduğunu ancak fiyatların daha da düşmesini gerektiğini söylüyor. Bu marketlerin her yerde olmadığını ifade eden vatandaşlar, “Hem sayıları artsın. Hem de diğer marketlere göre gözle görülür bir indirim olsun” çağrısında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İlk etapta bin kadar Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin kurulması talimatını verdik
OYNAT 01:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İlk etapta bin kadar Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin kurulması talimatını verdik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı. Alışveriş sonrası açıklamalarda da bulunan Erdoğan, 'Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer.

Bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Tabii süratle 500 metre kareden olmak üzere, Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız.

Ve böylece vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat buradan yaptığım alışverişle bunu gördüm ve bundan dolayı da mutluyum' dedi.

Sevim Yurtal
Sevim Yurtal

Doğan Dinçer
Doğan Dinçer

50-60 LİRA KÂRDAYIM

Marketten elleri poşetle çıkan Doğan Dinçer ile sohbet ediyoruz. Dinçer, “Ortaköy’de oturuyorum. Bu yakınlarda işim vardı. Gelmişken alışveriş yaptım. Fiyatlar oraya göre nispeten daha uygun. Devletin yeri. Fiyatların biraz daha aşağı çekilmesini istiyoruz. Tarım Kredi Kooperatiflerinde de bir pahalılık var. ‘Ucuz’ diyoruz ama piyasaya Ortaköy’e göre ucuz. Oturduğum yerde 60 liradan aşağı beyaz peynir alamazsınız. Burada 50 liraya alabildim. Şu an buradan 350 liralık alışveriş yaptım. Diğer yerlere göre 50-60 lira kardayım. Peynirden muza ve soğana kadar birçok ürün aldım” dedi.

Fahiş fiyata karşı 1000 market
GÜNDEM
Fahiş fiyata karşı 1000 market

MARKET ÇOK AMA FİYATLAR YÜKSEK

  • Marketten içeriye girdiğimizde kasada aldıkları ürünleri poşete koyarken sorularımıza cevap veren Sevim Yurtal ise şunları söylüyor: “Fiyatlar pahalı. Market market geziyorum. Neresi uygunsa oradan alışveriş yapıyorum. Buradaki bazı ürünler diğer yerlere göre daha uygun. Çay da aldım. Çok ucuz olduğunu söyleyemem ama birçok markete göre fiyatı biraz daha düşük. Fiyatların düzelmesini istiyoruz. Market çok ama fiyatlar yüksek. Bugün buradan 40 liralık alışveriş yaptım.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan market talimatı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan market talimatı

CUMHURBAŞKANI’NA İNDİRİM ÇAĞRISI

Seyhan Dalhan ise fiyatların genel olarak ucuz ve aldığı ürünlerin daha lezzetli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunan Dalhan, “Bu marketlerin sayıları artacakmış ama biraz daha indirim olsa iyi olur. Fiyatlar düşsün ki diğer marketlere göre aradaki farkı bizler daha rahat görelim. Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin” dedi.

ÜRÜNLERİ KALİTELİ BULUYORUM

  • Ayhan Revnak ise, “Buradaki ürünleri kaliteli buluyoruz. Fiyat bazında bakıldığında diğer marketlerden ufak farklılar var. Ama çok fazla bir pahalılık da yok. Diğer zincir marketlere göre ürün bazlı daha kaliteli. Gözlemlerim bu şekilde” diye konuştu.

SAYILARININ ARTMASINI BEKLİYORUZ

İsmini vermeyen bir müşteri ise, “Zincir marketlere göre fiyatlar hemen hemen aynı. Ancak, e-ticaret üzerinden yapılan satışlara göre mesela burada makarna daha ucuz” dedi. Alışveriş yapan başka bir müşteri de, fiyatlara bakmak için geldiğini, diğer marketlere göre biraz daha ucuz olduğunu belirterek, “Sayıları inşallah artar. Bekliyoruz” dedi.

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