35 il tarım kredi marketi bekliyor

Gıdadaki fahiş fiyatlara müdahale için bin tane daha açılması beklenen Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin Türkiye’nin her tarafına yaygınlaştırılması bekleniyor. Sayıları 480’in üzerine çıkan marketler 46 ilde kurulu bulunuyor. 35 ilde ise Tarım Kredi marketi bulunmuyor. İlk mağazasını Mart 2017’de Ankara’da açan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Aralık 2020’de başladığı şubeleşme çalışmaları neticesinde şimdiye kadar 488 market açtı.

İLK ÜÇTE İSTANBUL ANKARA VE BURSA VAR

Ağırlıklı olarak Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde dağılan marketlerin en çok bulunduğu beş il İstanbul, Ankara ve Bursa, İzmir ve Kocaeli olarak sıralanıyor. İstanbul’un 100 marketle başını çektiği listede, Ankara 83 market, Bursa 29 market, İzmir 26 market ve Kocaeli 23 marketle yer aldı. Tarım Kredi Kooperatiflerinin yoğunluklu olarak bulunduğu bölgelerde yoğunlaşan marketlerin, diğer illerde de açılması gündemde. Özellikle Doğu Anadolu’daki illerde hiç şubesi olmayan Tarım Kredi Marketlerinin Güney Doğu’da ise sadece Gaziantep’te bir şubesi bulunması dikkat çekiyor.

17 BÖLGE BİRLİK VE 800 BİN ORTAK

Türkiye’nin tarımsal kredi ve girdi lideri durumunda olan Tarım Kredi Kooperatifleri, kendisine bağlı bölge birlikleri, kooperatifler, hizmet büroları ve bağlı iştirakler sayesinde ürün temininde güçlü bir ağa sahip bulunuyor. Tarım Kredi Kooperatiflerinin hâlihazırda bin 805 hizmet noktası, 17 bölge birliği, 800 bin ortağı ve 15 şirketi var.

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ÜRÜNLERİ NEREDEN TEMİN EDİYOR