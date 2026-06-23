Trump'ın Anthropic kararına Çin'den cevap

Özellikle nadir toprak elementleri konusunda Çin'in küresel tedarik zincirindeki hakim konumu, yapay zekâ yarışının yalnızca yazılım ve algoritmalardan ibaret olmadığını gösteriyor. Veri merkezlerinden gelişmiş çiplere kadar birçok teknolojinin temelinde yer alan kritik mineraller, ülkelerin elindeki en önemli jeopolitik kozlardan biri haline gelmiş durumda. Bu nedenle yapay zekâ rekabeti giderek yarı iletkenler, enerji altyapıları, veri merkezleri ve kritik ham maddeler üzerinden yürütülen daha geniş bir teknoloji mücadelesine dönüşüyor.