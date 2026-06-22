Bir meslek daha yok oluyor: Çırak bulunamayan kunduracılıkta son dönemlerini yaşıyor

Akçakaya,"Kimse artık mesleğe güvenip çırak vermiyor. Son nesil biziz, benden sonra yok yani. 92’den beri, yaklaşık 34 senedir yapıyorum bu mesleği. Zevkle yapıyorum ama hiçbir destek olmadığı için hep geriye gidiyor. Yanıma çıraklar geliyor, işi beğenmiyor, hemen bırakıp gidiyor. 35 yıldan beri daha yanıma gelip de sürekli kalan bir çırak eğitemedim "dedi.



